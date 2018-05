Fue un año crítico para las Chivas: Fernando Quirarte

Ciudad de México

Tras el embeleso con el campeón de Liga y de Copa en el Clausura 2017, al siguiente torneo, los aficionados del Guadalajara se encontraron con un equipo desfigurado. Aquellas glorias se mancharon con los malos pasajes del Apertura 2017, en el que concluyeron décimo terceros con 18 puntos, y con la siguiente campaña, en la que terminaron en penúltimo lugar con 15 unidades.

Y para colmo, después de eso se habla de que Rodolfo Pizarro no será más rojiblanco.

Fernando Quirarte, ex jugador y ex entrenador del conjunto, explicó a La Afición que sería una mala decisión vender al ex del Pachuca.

"No sé si se va a Monterrey o a Europa, si no es a Europa, creo que sería un error el que Chivas lo dejará ir. No sé si económicamente le convenga eso al club, pero ya después qué compras y por cuánto. Además las cualidades de Pizarro son difíciles de encontrar en el futbol mexicano".

Entre otros rumores, se ha mencionado que el entrenador Matías Almeyda tampoco seguirá: "La continuidad se le ha dado. No sé si el técnico tiene otras aspiraciones, pero sería bueno que continuara".

Además de eso, hay que recordar que Chivas ya no contará con Oswaldo Alanís, quien emigró a Europa tras varios problemas con la directiva. Ahora, se menciona que se irá Rodolfo Pizarro a Monterrey, otra baja sencible.

En general, Chivas estuvo muy lejos de sus mejores momentos en este año futbolístico. Ante esto, Quirarte aseguró que "ha sido un año muy malo de Chivas, después de ser campeón, no se puede dar el lujo de tener un año tan malo como éste".

Por supuesto, el título de la Liga de Campeones de la Concacaf que se ganó ante el Toronto de la MLS, es un aliciente para los seguidores, jugadores, cuerpo técnico y directiva. Desde el punto de vista del Sheriff, es una presea importante, pero no puede tapar las malas actuaciones en la Liga: "El hecho de que se jugará el Mundial de Clubes ayuda a maquillar lo sucedido. Los que realmente queremos a este equipo no podemos olvidarnos que fue un año crítico, horrible".

El ex zaguero rojiblanco también habló del momento económico que vive el club.

"Ojalá y que no sea grave, que las cosas retomen su rumbo, esperemos que se pueda potencializar económicamente para que puedan reforzar el equipo, porque el equipo tiene que ser reforzado, sobre todo porque se jugará el Mundial de Clubes".