La fórmula para ganar el Clásico

Guadalajara

Los números no juegan, pero sí sirven para dar una referencia. Hoy América llega como amplio favorito por su racha en Liga, por su etiqueta de invicto, pero ningún partido se ha ganado en la previa, al contrario para los clásicos nacionales, no hay favoritos y Chivas se crece en este tipo de duelos. Si las estadísticas jugarán, el partido no tendría razón de ser, pero en el interior del Rebaño hay fe y confianza en su buen desempeño. En La Afición buscamos a un ídolo actual, a una leyenda viviente, un ex campeón y un aficionado y todos coinciden que no hay que sentirse derrotados, que no hay temor al América.

El factor sorpresa



El gran defensa central del Campeonísimo, Guillermo Sepúlveda, en tono burlón señaló que prefiere no hablar de equipos menores, refiriéndose a los de Coapa.



"Qué no habrá otro equipo que nos haya dado más pelea, que ese equipillo llamado América, pero si quieres que hablemos de tonterías, pues hablamos de tonterías. Esos ya vienen para abajo, se les acabó la suerte.



"Es bueno esperar, vagamente te digo que me gusta el equipo, les tengo confianza y Almeyda es un gran técnico y hará un buen papel, ya hablaremos más adelante y podremos dar una sorpresa, con otro campeonato".

Concentración y orgullo

Para Camilo Romero, defensa campeón con Chivas en 1997, reconoce la calidad de los azulcremas, ve un partido complicado para los tapatíos pero que tienen el orgullo para sacar la victoria.

"América ha sido un equipo equilibrado, que tiene jugadores importantes, creo que va a ser complicado para el Guadalajara, pero Guadalajara tiene el orgullo para ganar el partido. Viene haciendo bien las cosas en lo futbolístico, desgraciadamente no va compaginado con los resultados para poder tener más puntos pero creo que la dinámica que manifiesta en los partidos y tener un poquito de concentración en la marca puede llevar el partido en cauce y para ganar".

Pelear a muerte



En primera instancia Rodolfo Cota, portero del actual equipo, dice que no los den por muertos, que están comprometidos con Almeyda y que darán todo por llegar a la Liguilla.



"Nada es imposible, mientras estemos para luchar, para pelearla y este entre nuestras posibilidades, la vamos a pelear a muerte, una porque estamos con Matías y él siempre nos pide eso que dejemos todo y no tengo ninguna duda y aunque no tengamos la fortuna de nuestro lado, esto va a cambiar porque el equipo viene haciendo buenos partidos".

Sangre en las venas

Un factor determinante será el apoyo de los aficionados rojiblancos esta noche. Si el Guadalajara quiere llevarse el Clásico Nacional tendrá que correrle sangre por sus venas. Esa es la clave para Jesús Flores, fiel aficionado rojiblanco quien no se pierde ningún partido del club de sus amores.

"Para que Chivas gane necesitan tener más sangre, sentir más lo que es el equipo. Últimamente falta que el jugador tenga esa identidad con el club, ese deseo de ganar y hacer historia. Que los jugadores regresen al nivel que cada uno sabe que puede demostrar, todos andan por debajo del nivel".

SRN