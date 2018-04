Este torneo fue un desastre: Matías Almeyda

Guadalajara, Jalisco

El Clásico Tapatío fue una fiesta en rojo y negro, pero el técnico del Rebaño Sagrado, Matías Almeyda no ocultó su molestia, no ocultó lo que fue este semestre donde no alcanzaron a meterse a la Liguilla, y el argentino sin complejos sentenció que este semestre fue un desastre.

"Las derrotan siempre te dejan algo negativo, haciendo el balance de este torneo soy el mayor responsable y soy el total responsable y el torneo lo hemos marcado nosotros como equipo y haciendo una radiografía clara este torneo ha sido un desastre, estos partidos nos sirven para saber que hay otros jóvenes más adelante que otros. Hoy fuimos justos perdedores".

¿Cómo se toma esta derrota a cuatro días de una final internacional?

"Estamos a punto de dar un paso importante por la final internacional, pero hoy fue una derrota y se piensa, hay proyectos, y en dos años estos jugadores tendrán más partidos y más clásicos y veremos el nivel de algunos jugadores".

Almeyda señaló que ya no se siente jugador, que por más que él jugó muchos Clásicos, no puede medir cuánto duele este encuentro ante el Atlas, pues hoy ve el juego como entrenador y no como jugador.

"Lo mismo que hemos hecho siempre, nosotros separamos un partido de otro. Yo separo lo que fui como jugador como entrenador, ya pasó mi etapa como jugador, y no me comparo como jugador, ni me gusta comparar los Clásicos".

¿Después de esta derrota, hay jugadores que te demostraron que no pueden jugar más en Chivas?

"No se puede juzgar por una derrota, si hoy se ganaba no pensaría diferente si hubiéramos ganado, porque jugamos mal".