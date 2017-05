Edwin Hernández solo tuvo un calambre

Ciudad de México

Se encendieron las alarmas en la última parte del partido en el Volcán y es que Edwin Hernández pidió el cambio y salió en camilla del partido. En su lugar entró Memo Martínez a la cancha y el equipo no fue el mismo.

La preocupación fue mayúscula pensando que el 'Aris' tenía una lesión más seria, ya que las lesiones han perseguido últimamente al Rebaño.

Pero la buena noticia es que Hernández' salió caminando del vestidor visitante, sin ayuda, ni vendas, ni cintas de recuperación, al final el mismo jugador señaló que no tenía nada grave.

"Estoy bien, no pasa nada. No tengo nada, me acalambré y por eso salí del partido", sentenció el ex jugador del León.