Los jugadores que quiero es difícil tenerlos: Almeyda

Guadalajara

El “Pelado” Almeyda, entrenador de Chivas, fue de los últimos en llegar al régimen de transferencias de Cancún, a su arribo el estratega argentino sentenció que la prioridad es no dejar salir ningún jugador del plantel campeón y que en este momento considera prácticamente imposible que puedan fichar a algún jugador en el Draft de Cancún.

"Vengo primordialmente a ver que no salga ningún jugador del equipo, tenemos competencias importantes y objetivos muy claros en el siguiente torneo. De los jugadores que uno quiere lo veo muy complicado, son jugadores que no están disponibles y no venimos por nada", señaló el entrenador del Rebaño Sagrado.

Almeyda señaló que no va a prestarse a un intercambio de jugadores, que la prioridad es tratar de conseguir máximo dos jugadores, pero que él no está en posición de permitir intercambios.

"Aquino me gusta, pero piden mucho dinero. Esas cantidades son de locura. Si no se puede no vamos a gastar de más dinero".

Además, Almeyda habló en la presentación de la Copa MX y sentenció que para él es importante darle trascendencia a este certamen, ya que eso provoca una competencia interna mayor y el beneficiado termina siendo el Chiverío.

"Creo que en lo personal cada vez que dirigimos o preparamos un equipo es para ser campeones y la Copa vino a ser importantes. La Copa nos permite darle continuidad a jugadores y genera competencia, pues es fundamental y llegar al último partido es lo máximo".

