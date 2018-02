Las dos realidades previo al Clásico entre Chivas y América

Ciudad de México

La Jornada 10 del Clausura 2018 tiene en su marco una nueva edición del Clásico Nacional entre las Chivas y el América, la cual se jugará sobre el césped del Estadio del Guadalajara.

Estén como estén, lleguen como lleguen, un duelo de estas características siempre puede cambiar las realidades que viven los equipos implicados. En este caso, el América se planta en un gran momento para este duelo, al ser líder general de la competencia y prácticamente clasificados a los Cuartos de Final de la Concachampions.

Por otro lado, las Chivas llegan al duelo contras las Águilas como penúltimo lugar de la clasificación, al tan sólo sumar siete puntos, estando por más del doble de unidades de distancia en relación con lo que actualmente suma el América.

AMÉRICA

Las Águilas, con 17 puntos y en lo más alto del Clausura 2018, se plantan como favoritas en este partido, en miras de conseguir los tres puntos, los cuales dejarían a los de Coapa con 20 unidades, a tan sólo cinco de poder amarrar su boleto a la liguilla.

Asimismo, desde que se inauguró el nuevo Estadio de Chivas, en el 2010, las Águilas han ganado cinco de los 10 encuentros que ambos equipos han sostenido en esta cancha; los cinco partidos restantes se dividen en tres empates y dos victorias para el Guadalajara.

Por otro lado, el América llega a este encuentro con la segunda mejor defensiva del campeonato, empatada con la del Necaxa; ambas zagas ha permitido únicamente seis anotaciones. Asimismo, el conjunto azulcrema presenta la mejor diferencia en cuanto a goles a favor y en contra en lo que va del certamen, con +9.

En el plano internacional, los de Coapa prácticamente amarraron su pase a los Cuartos de Final de la Concachampions, luego de haber derrotado 1-5 al Saprissa de Costa Rica.

CHIVAS

El Guadalajara ha vivido un año futbolístico sumamente irregular y con mucha pobreza en cuanto a resultados positivos. Los dirigidos por Matías Almeyda suman únicamente siete de los 27 puntos que, hasta el momento, se ha disputado en este Clausura 2018.

A pesar de que el Rebaño cerró de forma positiva en el Apertura 2017, ganado 9 de los últimos 12 puntos, los rojiblancos no pudieron mantener esa inercia que tuvieron en la recta final del torneo pasado.

En la Concachampions, las Chivas, si bien derrotaron al Cibao, su victoria no fue del todo convincente ante un rival que presentaba menos credenciales que el Saprissa. Aunque de igual de igual forma tendría que suceder una tragedia para el Guadalajara no accediera a Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, su eventual clasificación no convencerá del todo.