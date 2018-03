Chivas y el Dortmund se reúnen en Alemania

A través de redes sociales, las Chivas compartieron fotos la reunión que José Luis Higuera y la directiva del Borussia Dortmund sostivieron con motivos comerciales de parte de la marca PUMA.

Este encuentro tuvo lugar en el Signal Iduna Park, casa del BVB, el cual fue para intercambio de conocimientos y crear nuevas conexiones entre ambas dirigencias.

“Nuestro CEO, José Luis Higuera, y miembros del Staff Chivas, visitaron hoy al Borussia Dortmund, con PUMA México, para crear nuevas conexiones e intercambiar conocimiento”, publicó el Guadalajara en sus redes sociales.



🤝 Nuestro CEO @JLHB33 y miembros del staff Chivas visitaron hoy a @BVB con @PUMAmexico para crear nuevas conexiones e intercambiar conocimiento



Today our CEO @JLHB33 and Chivas staff members attended @BVB 's matchday with @PUMA, creating new bonds to share knowledge 🇲🇽🇩🇪 pic.twitter.com/zy3L4bqf8Y