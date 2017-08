Complicaciones de Chivas vienen desde antes del título

Guadalajara

Chivas no es el mismo, pero la racha la arrastran desde el torneo anterior. Entre lesiones, bajas de juego y convocatorias por selección nacional, los números no son los esperados, pese a esto, les dio para proclamarse campeones en el Clausura 2017.



Para este Apertura 2017 es último lugar general con apenas cuatro puntos. Después de seis fechas disputadas, todavía no conocen la victoria y el sábado reciben al equipo del Querétaro, por cierto, el técnico Matías Almeyda ya podrá estar en la banca tras cumplir con sus dos juegos de sanción.



18 partidos, tres ganados, 10 empatados y cinco partidos, es el saldo del equipo en liga en los últimos cuatro meses. Su última victoria en fase regular se dio el 8 de abril de este año cuando remontaron al Puebla en casa y se quedaron con los tres puntos por marcador de 3-2.



Las otras dos victorias se dieron en Liguilla, cuando dieron cuenta de Atlas 1-0 en Cuartos y ganando el juego más importante de todos, la Final de vuelta ante Tigres 2-1, resultado que les permitió coronarse como monarcas.



A la mala racha del Apertura 2017 se le debe agregar que no pueden contar con su goleador, Alan Pulido, quien sufrió de una fractura en el húmero derecho, que en un inicio lo tendría fuera de las canchas por cuatro meses, pero gracias al gran trabajo de rehabilitación podría volver para mediados de septiembre.



El semestre pasado, Alan se alzó como el hombre gol con siete dianas en 23 partidos disputados, seguido por Rodolfo Pizarro con seis. Esto a pesar de que sobre el tramo final de la temporada el “Pelado” le asignó diferentes tareas dentro del campo que implicaban un mayor sacrifico fuera del área rival.



Gente cuyo nivel de juego le alcanzó para ser convocados para el Tricolor no ha sido la misma, al grado de que algunos como Oswaldo Alanís han perdido su puesto como titular. Aunque no señalan a nadie, al interior del grupo no tiene problema en reconocer que se encuentran por debajo de lo mostrado y que les llevó al título.



“Hay algunos jugadores que no pudimos estar en la pretemporada y ese tema físico si te puede mermar un poco, el equipo trabaja a tope pero la pretemporada, es muy importante para tener buen desempeño físico, este equipo siempre marcaba diferencia, corría más que el rival y debemos encontrar esa forma y volver a la intensidad del torneo anterior. Hay métodos, tenemos gente especializada en ver cómo nos desempeñamos y que nos hace falta, eso lo iremos agarrando y tengo confianza en este equipo”, comentó hace algunos días el defensa, Jair Pereira al respecto.



Pretemporada inició con 10 ausencias



Menos de un mes de descanso fue lo que recibió el equipo tras la Final ante Tigres del 28 de mayo, para el 19 de junio en Cancún, Matías Almeyda y sus hombres iniciaron trabajos en Cancún en busca de refrendar el título.

Sin embargo, seis de los once titulares en ese partido ni siquiera pudieron iniciar los trabajos por diversos compromisos. Del plantel base, fueron 10 las ausencias con las que trabajaron en playa. Con el paso de las semanas, se han ido incorporando de uno por uno.



LOS AUSENTES



Copa Confederaciones: Rodolfo Cota y Oswaldo Alanís



Copa Oro: Jair Pereira, Hedgardo Marín, Rodolfo Pizarro, Alan Pulido y Orbelín Pineda



Lesiones: Ángel Zaldívar (esguince tobillo derecho), Isaac Brizuela (fractura de peroné), Carlos Cisneros (fractura por estrés de la tibia izquierda).



El 11 contra Tigres el 28 de mayo



Rodolfo Cota, Oswaldo Alanís, Carlos Salcido, Jair Pereira, Edwin Hernández, Jesús Sánchez, Orbelín Pineda, Jesús Sánchez, Rodolfo Pizarro, José Juan Vázquez, Alan Pulido y Néstor Calderón.



*Ángel Zaldívar ingresó de cambio al 92’.

MC