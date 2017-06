Chivas podría quedarse sin refuerzos

Cancún

Con un semblante de preocupación en el rostro, José Luis Higuera, CEO de Grupo Omnilife – Chivas, anunció que no han podido amarrar ningún refuerzo en el Régimen de Transferencias que se celebra en Cancún.

La posible incursión de Javier Aquino siempre lució distante, pero José Luis confirmó que la postura del equipo regiomontano se mantuvo en no dejar salir al oaxaqueño.

“No lo venden, Tigres no vende a Aquino, no es un tema de precio, ellos no necesitan dinero y han sido muy respetuosos y ya es una postura final y definitiva”, comentó el directivo.

Mismo caso el de Hirving Lozano, quien parece estar más cerca de jugar en Europa, a pesar de los intentos que el Rebaño hizo por atarlo en sus filas.

“Sí (es el hombre que le gustaría a Almeyda), pero ese está vendido para Europa, lo ha dicho Jesús (Martínez), entiendo que está cerrado para Europa”.

Higuera recordó que el equipo “sí” se podría ir limpio del Draft, aunque fue un tema que “lo mencionamos, nosotros estamos enteros, tenemos buenas fuerzas básicas, Matías fue quien decidió este camino si por alguna situación no se podía fichar a ‘Chucky’ o Aquino”.

Sobre la salida de Miguel Ponce a los Rayos del Necaxa, Higuera reveló que se trató de una negociación entre el propio jugador y el técnico Almeyda.

“Se va a préstamo, es algo que arreglaron entre él y Matías”, puntualizó.