La Barra Insurgencia vive con pasión el Clásico Nacional

Ciudad de México

Previo al partido más esperado de la Jornada 10 del Clausura 2018 de la Liga MX entre Chivas y América, uno de los grupos de animación “Barra Insurgencia” sabe que en este tipo de partidos se juegan más que tres puntos.

En entrevista para La Afición, hablamos con dos de sus dirigentes el Negro y Aza, que nos contaron cómo es que surgió esta barra, como se viven este tipo de encuentro y sobre los proyectos que tienen.

Víctor, mejor conocido como el Negro, recuerda que esta barra inició el 2003. “La mayoría de nosotros ya asistía a la cancha, estábamos muy jóvenes y teníamos la inquietud de generar algo nuevo; todo empezó sin una insignia e hicimos un grupo; uno de nuestros integrantes viajó a Guadalajara habló con la gente de allá y estuvimos un tiempo con ellos, pero después nosotros nos separamos porque sentíamos que no pertenecíamos (ahí) y así fue como empezó este movimiento”.

Asimismo, asegura que al principio hubo diferencias por separarse pero ellos querían hacer cosas importantes por el club, ellos buscan que todos tengan voz y voto.

Al ser cuestionados por cuantas personas la conforman, Aza, quien es parte fundamental de este grupo aseguró: “es complicado tener un número exacto de personas por que nosotros no estamos acreditados, no pedimos a la gente algún tipo de afiliación; nosotros por tener la cancha tan lejos dependemos de la congregación que pueda tener un partido, acá se hace de corazón, el pro sería vivir el futbol de una forma diferente”.

El Clásico

Aza lo define como “el partido más importante de la temporada, sobre todo que tenemos a estos muertos de vecinos (en referencia a los seguidores de América que están a unas cuantas cuadras donde se realizó la entrevista) pues siempre se vive diferente, en el Clásico no se pierde ni en las canicas, acá lo vivimos diferente, nosotros siempre lo hemos vivido con muchísima pasión, desde siempre es ganarle a la ‘Gallina’. Él disfruta más cuando Chivas juega de visitante en el Estadio Azteca: “Siempre que vamos les tenemos algún tipo de sorpresas para que vean quienes son los más grandes, siempre está esa discusión, pero lo sabemos Chivas tiene muchísimos más seguidores”.

De acuerdo con la encuesta anual de Consulta Mitofsky, el Club Deportivo Guadalajara se ubica en primer lugar con más aficionados en México, seguidos de América, Pumas y Cruz Azul.

“Nosotros siempre vivimos con una pasión al límite cualquier partido pero con estos muertos muchísimo más”, añade Aza.

Independientemente que los resultados no se den como ellos quiere, el Negro afirma que “el Clásico en cancha es un resultado y en la tribuna otro”.

Ambos aseguran que los boletos en estos partidos son un problema para ellos y aseguran que no se prestan a la reventa de estos.

Un partido que recuerdan con cariño fue cuando metieron cinco telones que están prohibidos en los estadios. “Siempre son especiales en la Ciudad de México porque siempre hacemos algo novedoso sale de una plática y lo aterrizamos en la tribuna” platica El Negro.

El momento que atraviesa el equipo

El conjunto de Matías Almeyda vive una crisis, pues se ubica en el penúltimo lugar de la general con siete unidades mientras que las Águilas están en lo más alto con 17, un contraste previo a este encuentro pero los hinchas del Rebaño nunca dejarán de alentar.

“Sabemos el momento que vive el equipo, pero nosotros siempre tenemos que alentar y reventarse la voz por el equipo, sabemos que es el odiado rival, América tiene títulos pero el cariño o la pasión de su afición jamás”.

“Acá como barra pesa pero nosotros tenemos que dar la cara por la institución, es cuando más se tiene que hacer sentir de una manera que el resultado es lo que menos nos interesa”, explica el Negro.

Prohibición de Barras a los Estadios.

Hemos estado en esa posición, de que no nos dejan entrar y se nos hace una tontería, asegura Aza. “Los clubes tienen que asegurarse que el espectáculo salga bien, esto no es solo un partido de futbol, es un negocio, un show, y la gente de los clubes son los encargados de la seguridad este tipo de acciones son totalmente discriminatorias, no es un futbol para todos”.

“Juega limpio y siente tu liga, ¿pero las autoridades qué hacen?, nosotros que viajamos llegamos con un hostigamiento de la policía y de los aficionados rivales y no contestamos porque sabemos que tenemos que comportarnos”, añade.

Rumbo a los XV años de la Barra Insurgencia

La barra está a punto de cumplir 15 años, y será un momento especial para estos integrantes.

”Nosotros crecimos aquí yo llegué cuando estaba en la secundaria, la barra ha madurado, hacemos cosas diferentes a los demás, todos tenemos responsabilidades vamos enfocados en hacer las cosas bien” apunta Aza.

El Telón Histórico

Estos hinchas están desarrollando un gran proyecto con el cual llevan dos años, buscan hacer historia no solo en el futbol mexicano sino a nivel mundial al hacer una manta que cubra en su totalidad el Estadio de Chivas.

Aza afirma que este proyecto tiene una dimensión descomunal. “El telón surge por parte de un grupo que queremos hacer algo impresionante, tenemos ya dos telones, unos que salió en el 2006 y en el 2008; creemos que un tercer telón puede superarlos”.

A su vez, el Negro sentencia: “Las dimensiones son inmensas, va a llenar todas las gradas del Estadio, ya tenemos toda la logística de transportar toda esta tela para llevarlo de Ciudad de México a Guadalajara, aún no se tiene definida una fecha, se tienen muchos por hacer”.

Es importante señalar que este proyecto es financiado por la afición rojiblanca y es un compromiso que tienen con el club sin recibir nada a cambio.

Credencialización

Al cuestionarlos sobre este tema ante la Federación Mexicana de Futbol, los integrantes de la Insurgencia manifestaron: “Nosotros nunca accederíamos a hacer eso ante la FMF, no va con los códigos de la Insurgencia, no queremos estar amarrados a que nos digan que podemos hacer y que no podemos hacer, nosotros nos manejamos de diferente forma”.

De mismo modo uno de ellos aclara: “Ellos van a ver su beneficio nosotros solo buscamos el aliento al equipo”.

Por último, los dos llegan a la conclusión de que los resultados en este momento no son los mejores para Chivas pero una afición activa siempre va a mantener en lo alto a la institución.

“No te hace más traer una playera original, acá es pasión; el aliento debe ser al 100 siempre, acá se trabaja en eso, acompañar al club es lo mejor que nos puede pasar. Hay que hacer sentir la cancha y para eso se tiene que trabajar; nosotros nos damos a notar en la tribuna”.