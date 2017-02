Chivas TV va contra la piratería en el Clásico

Guadalajara

La semana pasada, Club Guadalajara anunció que el precio para ver a través de Chivas TV el Clásico Nacional contra América sería de 50 pesos, una medida que irá de la mano para combatir las transmisiones ilegales, afirmó en entrevista telefónica con La Afición José Luis Higuera, CEO del chiverío.

¿Cómo van a enfrentar la piratería?

"Ya llegaron especialistas y, en breve, vamos a atacar la piratería y eso no lo vamos a permitir. Lo atacaremos de una forma permanente en las plataformas".

Además, Higuera explicó que no había manera de iniciar con el servicio de streaming a bajo costo para los fans, aunque, de a poco, la nación rojiblanca tendrá mejor y mayor acceso a la plataforma.

"Empezamos con un precio alto, así tenía que ser. Pero la idea es que toda la gente, toda la afición de Chivas y que todos en México tengan acceso a los partidos, por eso pusimos precios adecuados o más accesibles para la nación Chiva".

¿Cuál ha sido la reacción de sus aficionados? "Todo el mundo está muy contento por esta promoción".

Higuera agregó que su equipo prepara la transmisión del próximo sábado, que están cubiertos por todos lados, aunque siempre hay variantes en un partido en vivo; además, explicó que es imposible afirmar que no existirán fallas.

"Tenemos la inversión, el trabajo, la gente, estamos enfocados en que no falle. No puedo asegurar que no fallará, sería muy irresponsable y mentiroso de mi parte. Queremos que sea una transmisión exitosa".

Higuera dijo que no pueden revelar las cifras sobre cuántos suscriptores van hasta el momento, pero apuntó que están en un máximo histórico a tres días del juego.

"Estamos totalmente preparados para recibir una gran afluencia. Ellos (Cinépolis Klic y Claro Video) también están preparados, fue una decisión estratégica de parte de las tres plataformas. (Los números de suscriptores) es algo muy confidencial. Queremos que salga bien, que logremos esta experiencia positiva y que todo salga bien".

Finalmente, Higuera externó que no puede más que mandar un mensaje de agradecimiento a la fanaticada del Rebaño, que ha respondido de manera positiva para contratar el partido del sábado.

"Aprovecho para mandar un agradecimiento profundo a la nación rojiblanca y a todos, gracias por la respuesta y nos obliga y nos compromete muy fuerte para que esto no falle".

LEAÑO, UN ACIERTO PARA CORAS

José Luis Higuera se dio tiempo de hablar sobre el proyecto de Coras de Tepic, equipo revelación del Ascenso y sentenció que todo el crédito es de Marcelo Michel Leaño, un técnico apasionado del futbol.

"Como todo en el futbol, Marcelo y yo tenemos tiempo de conocernos y logramos empatar en el camino y estoy muy contento y orgulloso; a pesar de que nadie me apoyó cuando lo puse en Coras, ha sido muy positiva su llegada. Él está haciendo un gran trabajo y él se merece un reconocimiento importante".

GPE