Tras cinco partidos por desgarro, ‘Chofis’ López regresó a las canchas

Guadalajara

En el duelo de vuelta ante el Seattle Sounders Javier Eduardo López, ‘La Chofis’, fue la llave para abrir el marcador y aspirar a la remontada.

Un golazo con sombrerito incluido al portero y definiendo de cabeza ante la marca de Román Torres fue la aportación del de Torreón, al concluir ese juego Lalo mostró dolores musculares, las primeras sensaciones eran negativas.

Un desgarro alejó a ‘La Chofis’ de las canchas por cinco encuentros, la victoria ante Morelia, así como las derrotas contra Veracruz y Tijuana, además de los dos encuentros contra el New York Red Bulls, una baja dolorosa para Almeyda y compañía.

"No lo podía creer, en qué momento me lesioné, después de ese gol, en verdad no lo podía creer", tras muchos días de doble sesión, ‘La Chofis’ recibió el alta médica, pero aún así no pudo ver acción en New Jersey, ni en Tijuana.

Contra el Toronto Lalo entró con la finalidad de controlar el balón y poder profundizar con los delanteros, al finalizar salió contento con la victoria y más porque no hubo dolor en la zona afectada.

‘Chofis’ está listo para el viernes ver acción ante Atlas por el Clásico Tapatío y también espera jugar contra el Toronto en la vuelta por la final de la Concachampions.

Así pues, ‘La Chofis’ López sufrió un desgarro y no estuvo inmiscuido en problemas de otra índole, como algunos medios lo manejaron, el cuerpo médico del club y los kinesiólogos del plantel dan fe de que solo fueron problemas musculares los que alejaron a Lalo de estos cinco encuentros con el Rebaño.

SRN