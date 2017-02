ClaroVideo transmitirá gratis el Chivas vs. Toluca

Ciudad de México

Arturo Elías Ayub, Director de alianzas estratégicas y Contenidos de América Movil, reveló en Twitter que ClaroVideo compensará a los fans que contrataron el Clásico Chivas vs. América, después de las fallas en la transmisión.

"Quien contrató el Clásico x @ClaroVideoMx les informo que no solo no se les va a cobrar nada, les regalamos el próximo partido Chivas vs. Toluca (Jornada 9 del Clausura 2017)", se lee en @arturoelias.

Los aficionados criticaron que la plataforma, uno de los aliados comerciales de Chivas TV, no les permitió ver el partido por la nula conexión, ya que la aplicación no cargó; incluso, no les permitió ingresar a la misma.

Quien contrató el Clásico x @ClaroVideoMx les informo que no solo no se les va a cobrar nada, les regalamos el prox partidoChivas Vs. Toluca — Arturo Elias Ayub (@arturoelias) 23 de febrero de 2017

Además, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ernesto Nemer, instruyó iniciar un procedimiento contra ClaroVideo por las fallas presentadas este fin de semana.

La intervención de la procuraduría es independiente de la multa de 5.6 millones de pesos que impuso a Chivas TV en noviembre de 2016, por diversas fallas en transmisiones de otros partidos de futbol jugados el año pasado.