La Final no va por 'tele' abierta: Amaury Vergara

Guadalajara

Chivas Tv va por su segunda Final en menos de dos meses. Primero fue la de Copa Mx y ahora tendrán el compromiso de estar a la altura de lo que será la Final absoluta del domingo por la tarde. Amaury Vergara, director de Chivas Tv, aseguró en entrevista a La Afición que sus intereses y los de su padre son los mismos, entiéndase, que no van a otorgar los derechos del juego del domingo a la televisión abierta.

¿Cómo te llega esta Final de Liga?

"Es un poco surreal, ha pasado mucho tiempo que no sentía esto y al mismo tiempo soy muy honesto, veía que el equipo estaba haciendo bien las cosas y que Matías es una persona muy ganadora y que con esa actitud llegaríamos muy lejos, y nos hemos estado preparando de manera inconsciente para esto".

¿Qué pasará si te ofrecen dinero por pasar la Final del domingo por televisión abierta?

"Es entendible, hasta se mencionó que la Federación se pudiera inclinar en esa iniciativa, pero no es así. Por muchísimas razones, sí quiero mencionar el intercambio monetario de la gente que paga Chivas Tv. Todos los que compran los partidos en la plataforma, es para beneficio de Chivas Tv y el club. Hoy en día hay muchas formas de ver la Final, no es gratuita, pero mucha gente con TDN tendrá acceso a la Final con su paquete de cable. Pero hay muchas formas de ver al equipo; los quiero invitar que si eres un aficionado del equipo, lo veas por Chivas Tv. Pero no puedo ofrecer una transmisión abierta, ni aunque quisiera.

"Repito lo mismo, mis objetivos están clarísimos y no va por televisión abierta. Pero si Televisa busca más arriba, en la directiva de Chivas es otro boleto, pero en Chivas Tv, en su gestión de los derechos, no hay ni de cerca ninguna apertura de este tipo".

Pese a que en el semestre hubo muchas quejas y severas críticas a la plataforma, Amaury asegura que Chivas Tv está lista para una buena transmisión en el juego del domingo.

"Por supuesto, estamos poniendo toda nuestra energía en la transmisión, en el contenido de la transmisión, porque sabemos que la plataforma está más que probada y funcionando. El reto es con algunos aficionados que siguen teniendo problemas con la transmisión de internet, estamos más seguros que ese es nuestro gran reto con ellos, estamos haciendo lo posible por darles las herramientas adecuadas y que ellos también exijan a su proveedor que les den el servicio que se necesita".

El director de Chivas Tv está feliz por el momento del equipo, pero acepta que no espera la transmisión de dos finales en el mismo semestre.

"Sería muy soberbio de mi parte decirte que sí, porque nadie tiene el poder en este mundo mortal, lo que sí te digo es que decretamos muchísimo para que se diera esto. El apoyo al equipo de todas la áreas es incondicional y lo deseamos con todo el corazón y eso es fundamental para que el equipo llegue a la Final".

Y tampoco se atrevió a dar su pronóstico para la serie contra Tigres. "No me gustaría decirlo, quiero estar muy atento al partido en Monterrey. Sé que muchos creen que Tigres es mucho más fuerte que nosotros, pero están muy equivocados. Nosotros tenemos un gran equipo y lo vamos a ver actuar de una manera que nadie lo ha visto y vamos a sorprender. Será un marcador sorpresivo y vamos a ganar desde Monterrey, te lo puedo apostar".

¿Hay similitudes entre Chivas Tv y el equipo de Almeyda?

"Finalmente, lo más importante es el equipo, ninguna otra área es más importante que los jugadores o el primer equipo y eso lo tenemos muy claro. Más que similitudes, te puedo comentar lo que le aportamos al universo Chivas. Aportamos mucho como Chivas Tv al poner las charlas de Matías con los jugadores antes de salir a la cancha, creo que eso ha hecho un gran cambio en la afición, que ellos se den cuenta del compromiso de los jugadores, lo que significa.

"Hay veces que uno juzga a un jugador por televisión y decimos 'no suda la camisa', y cómo lo sabes, si no lo conoces y yo he tomado esa responsabilidad de acercar el equipo a la gente y la gente al equipo, y viceversa, y obviamente las generaciones que vienen ven cómo se interactúa con los aficionados. Ese matrimonio entre el jugador y la afición, es tan importante como el marketing o la jardinería.

Había este hueco muy grande que teníamos con la antigua televisora y Chivas Tv llenó ese hueco. En Chivas Tv sabemos los valores de la institución que estaban olvidados, porque no había una relación activa entre la televisora y el equipo. Compartir los grandes seres humanos que son los jugadores, son atletas de primera, guiados por un excepcional cuerpo técnico.

"El proyecto de Matías no es solo ganar el campeonato, es ganar muchos campeonatos, y en Chivas habíamos esperado a un pastor como el que tenemos ahorita. Estamos obteniendo mucho más de lo que esperábamos, pero es el resultado de las cosas bien hechas", concluyó.