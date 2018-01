Podemos pelear de tú a tú a Monterrey: Isaac Brizuela

Guadalajara

Luego de la victoria frente a Necaxa, en Chivas se han llenado de confianza. Isaac Brizuela, quien tuvo minutos el fin de semana pasado, aseguró que pese a las nóminas de uno y otro, el Rebaño tiene material para pelear de tú a tú con Monterrey en el duelo que tendrán este fin de semana.



“Nos vamos a sentir al tú por tú con Monterrey, no somos un equipo que se agrande y menos con este equipo que tiene buenos refuerzos, buenos planteles. Sí jugarle al tú por tú y demostrarle a la afición que el equipo con ganas, hambre y actitud puede sacar el resultado”, dijo.



‘Cone’ reconoció que los equipos del norte se han ganado un respeto por lo hecho en los últimos años y no tuvo problema en decir que de un tiempo para acá, se han ganado el mote de “grandes” del futbol mexicano.



“Considero que en los últimos años son equipos que han estado en las finales. Si hablamos de este tiempo se puede decir que son grande porque han llegado a finales. Son equipos de respeto porque están en finales. No soy de menosprecia a rivales, ni decir que son menos, pero en estos momento están en la parte de arriba”, comentó.



En el entrenamiento de este martes, el delantero Alan Pulido estuvo ausente debido a situaciones personales por resolver fuera de la ciudad. Jair Pereira no trabajó con sus compañeros debido a un problema de lesión y su lugar ante Rayados podría ser ocupado por Oswaldo Alanís.

