Unas 300 personas festejaron en La Minerva título femenil

Guadalajara

La noche de ayer la emoción y la algarabía tomó por asalto a los aficionados del Rebaño y es que la gesta heroica de las chicas de Chivas femenil motivó a que centenares de fanáticos tomaran las callase de la Ciudad para celebrar el título.



El gol de Norma Palafox fue el detonante para que los tapatíos no le temieran al frío y salieran a La Minerva a festejar.



Unos 300 aficionados del Rebaño a pie, más otros tantos en sus autos celebraban en la emblemática glorieta el triunfo ante las Tuzas del Pachuca.



"Somos Campeones de nueva cuenta y acá estamos. Que cierren La Minerva", gritaba eufórico un joven que se quitaba la chamarra para mostrar la camiseta rojiblanca.



Del otro lado, unos niños con bufanda y gorro de invierno esperaban ansiosos que los efectivos de la Secretaría de Movilidad cerrarán la circulación para correr alrededor de la diosa romana.



Pero por 300 personas no se iba a cerrar La Minerva. Hasta las 11:30 la circulación seguía, pero ya había unas 10 patrullas de Semov, para auxiliar tanto a los aficionados, como a los automovilistas.



En cuanto a la policía de Guadalajara estaban cuidando que no se consumieran bebidas embriagantes, pues no querían ninguna sorpresa en el festejo, así a los que traían su cerveza en lata, les pedían que no siguieran bebiendo para no ser remitidos ante el juez municipal.

SRN