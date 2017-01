Los deseos de Chivas

GUADALAJARA, Jalisco

El 2017 inició y el Rebaño Sagrado tiene varias asignaturas pendientes, el título y recuperar la sonrisa tras las dos eliminaciones a manos del América en la Liguilla. Que funcionen los refuerzos, volver a torneos internacionales, que los canteranos no se eleven en un ladrillo y se consoliden, son parte de las metas, de los objetivos que tiene el Rebaño para este 2017. La afición quiere resultados de inmediato en el encuentro ante Pumas. Doce meses, doce deseos de los rojiblancos para el futuro Rodolfo Pizarro inmediato.

Ser base de selección

Del actual plantel sólo Orbelín Pineda es de los llamados por Juan Carlos Osorio, pero si andan en buen ritmo Chivas puede llevar de menos cinco jugadores al conjunto azteca mayor. Hedgardo Marín por su perfil puede ser tomado en cuenta, así como él Aris Hernández, Jesús Sánchez, Rodolfo Pizarro y Alan Pulido, si el conjunto de Almeyda logra tener un buen año sus jugadores estarán en el Hexagonal de cara al Mundial de Rusia.

Anhelan el campeonato

Desde diciembre de 2006 el Rebaño no logra ganar el título de Liga. Es imperante que en este 2017 el equipo vuelva a dar la vuelta y le lleven la Copa a La Minerva. Chivas tiene un plantel redondo en todas las líneas como para exigirle al técnico y jugadores que ganen la número 12. El Rebaño se olvidó de los problemas de descenso, pero es momento de dar un paso más adelante para la obtención del nuevo campeonato.

Saber ganar contra 10

El Rebaño sufrió de más cuando tenía menos contrincantes en la cancha. Más de seis partidos con superioridad numérica. La Final de Copa MX la perdieron luego de jugar casi 20 minutos con un hombre de más, ante Pachuca no supieron aprovechar 45 minutos de ventaja numérica y al final perdieron el duelo.

Refuerzos funcionales

Carlos Peña se fue en menos de un año. El caso del Gullit es el principal de varios, como el del Gallo Vázquez, quien en su primer semestre no le alcanzó para ser titular sobre Michael Pérez, o el de Alan Pulido, quien no fue lo que se esperaba, aunque en su descargo, el delantero llegó a la mitad del torneo y sin hacer pretemporada.

Van a superar su tope

En mayo y noviembre el Rebaño se metió a la Liguilla por el título, pero en ambas oportunidades fue eliminado por el América. Una serie se cerró en Santa Úrsula y la otra en Guadalajara, pero en las dos se quedaron sin nada. Chivas llegaba mejor en ambos torneos y al final se quedó viendo cómo festejaban los americanistas.

Atacantes determinantes

Los seis atacantes que más partidos jugaron en el curso pasado solo hicieron 17 goles en favor del Rebaño. Cinco de Zaldívar, mientras que Pulido y Brizuela marcaron cuatro cada uno, ya después Néstor Calderón marcó dos tantos sin ser titular, detrás de él viene Cisneros y Chofis con un gol cada uno. Pero en el cierre del torneo, en la Liguilla no marcaron ninguno. En la ida en el Azteca fue Carlos Salcido el que se reflejó en el marcador, mientras que en la vuelta no hicieron ningún gol. Necesitaba un gol para eliminar al América, pero no pudieron marcarlo.

Que vayan con mucha calma

En su presentación con Chivas, Pizarro señaló que utilizará a Chivas de vitrina para dar el paso al extranjero. Al igual que él otros juveniles tienen esa inquietud, como Zaldívar, Pineda, Cisneros, pero la realidad es que nadie de ellos ha logrado el objetivo con Chivas. Antes de pensar en forzar su salida, como lo hizo Carlos Salcedo, los jugadores deben ganar algo con Chivas, de menos la Liga, y ya después que se vayan a la aventura al Viejo Continente como es el sueño de la mayoría de los futbolistas mexicanos.

Consolidar a sus jóvenes

La cantera de Chivas sigue dando sus frutos, pero no llega la consolidación. El caso de 'Chofis' López, así como el de Carlos Cisneros son los claros ejemplos de dos jugadores que tienen un potencial importante para crecer, pero por diferentes cuestiones se cayeron a la hora buena. En la Liguilla los canteranos se desinflaron, por eso en este año deben jugar bien a lo largo del torneo y ser regulares.

Continuidad de proyecto

En 2016 fue un año de cambios. Se fue Jaime Ordiales, José Luis Higuera tomó más protagonismo y quedó un vació en la estructura deportiva del Guadalajara. Los presidentes duran menos de nueve meses y en esta oportunidad, ni siquiera hay uno. Almeyda está renovado por los próximos cinco años más, pero más allá de esta amplitud en su contrato, está en la mira pues ya tuvo un año de adaptación.

Etiqueta internacional

Ahora que se cayó la participación del equipo en la Copa Libertadores de América, el equipo debe llegar de menos a la Final para ir a disputar la Concachampions, que da la posibilidad de jugar en Mundial de Clubes. Los tapatíos deben regresar a las instancias internacionales, pues desde 2011 no regresan a la Copa Libertadores y en la Concachampions perdieron la última ocasión con estrépito ante el Xelajú.

Que pese la localía

Los juegos de local para el Rebaño deben ser tres puntos seguros. En el curso pasado sufrieron de más. Gallos Blancos se llevó el empate, pero equipos como Pachuca y Tigres sin ser dominantes partieron de Zapopan con todo el botín; el Rebaño se dejó puntos importantes en casa y no pudo cerrar algunos partidos por falta de definición de sus delanteros. Chivas debe hacer que su estadio pese y que no sea tan fácil salir con puntos.

No más lesiones

Que las lesiones respeten al equipo debe ser una de las premisas de parte de Matías Almeyda, y es que la parte baja fue la que más le pegó. Oswaldo Alanís no jugó ni un solo minuto en la Liga, Pereira se perdió más de cinco partidos, así como Salcido y el Chapo Sánchez. Los únicos que no se lesionaron fueron el Aris Hernández y el portero Rodolfo Cota, el resto no pudo tener la regularidad esperada.