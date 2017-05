Chivas sufre pero es finalista del Clausura 2017

Guadalajara

El efecto Almeyda. Chivas volvió a una final, regresó a la pelea por el título. El equipo de Almeyda empató a un gol contra Toluca para un global de 2-2.

Sufrimiento a la máxima potencia y después del error del Gallito Vázquez el equipo retomó la calma y al final, entre Chofis, Pizarro y Pulido le pusieron hubiera al juego.

Los Escarlatas se quedaron a un gol de la final, pero no lo hicieron, Sinha entró y mostró que es hora de decirle adiós al futbol. El Rebaño está en la final después de once años. Desde el 2006 el Chiverío no vuelve a esas instancias y ahora se palpita un nuevo campeonato. El equipo de Almeyda sufre y juega y por lo pronto ya está en la final. Se busca un campeón.

Chivas 1, Toluca 1. Global 2-2.

En el primer lapso el equipo rojiblanco hizo el gasto y se fue al descanso con la ventaja. Los locales fueron mejor en todas las zonas de la cancha, abriendo las bandas y con Pizarro como motor el equipo lucía.

La primera de peligro fue un disparo potente de Calderón, Talavera da rebote y antes de que Fierro contacte Salinas se barrió para evitar el gol de Fierro.

Al minuto 12 llegó un centro al corazón del área que Talavera intentó cortar, no pudo y quedó techado, y el balón le quedó a Pizarro quien le puso medio gol a Orbelín quien le metió colocación y la dejó en el larguero. Chivas ponía al Toluca a prueba, pero no llegaba el gol.

El duelo más disparejo fue en la media cancha. Por un lado Chivas ofreció una versión, ágil, dinámica y que se conocen con los ojos vendados. El tándem Orbelín-Pizarro es tan vital, como insustituible para el Rebaño. La velocidad de las Chivas ahogaba a los medios del Toluca. Pite Barrientos, Rubens Sambueza y Hauche, son buenos con la pelota, tienen talento en los pies, pero nada de sacrificio. Son solistas que pueden generar peligro si les das cinco segundos para pensar la jugada, el problema para ellos es que en la primera parte no hubo ni una pared, ni una jugada de asociación entre los ofensivos Escarlatas. El medio campo lo perdió en el primer lapso y eso le estaba jugando en contra a los Choriceros.

El mejor era Pizarro y al minuto 28 entró al área, se quitó de encima a Da Silva y disparó sin potencia y el balón acabó en tiro de esquina.

Al 29’ falta cerca del tiro de esquina derecho de Talavera y el Avión Calderón mandó un tiro centro a primer poste. Ningún defensa cortó la pelota y Talavera se comió el gol entero. Talavera colaboró de fea manera en el tanto del Rebaño Sagrado. Gol que daba tranquilidad de cara al complemento.

De las pocas de los Diablos fue al minuto 38 cuando Cota dio rebote cerca del área chica y por nada se empata el duelo.

Con el error de Talavera se fue el primer lapso.

El complemento arrancó con un error infantil de Chivas. Al 47’ centro de rutina y el Gallo no cortó y de primera Fernando Uribe la mandó a guardar, dejando frío al estadio. Uribe tuvo una y no perdonó. Mal comienzo de los tapatíos. Chivas entró en vértigo por el gol tempranero y no podía recuperar su forma de juego.

Cristante se la jugó mandando a los argentinos Méndez y Triverio, buscando el segundo gol que les diera el pase a la final.

Almeyda puso a Zaldívar y el Chelito se tronó, ni 15 minutos duró en la cancha el delantero. El Pelado puso a la Chofis esperando que la zurda de Javier Eduardo López arreglara el problema ofensivo por el que estaba pasando el Rebaño.

En los últimos 15 minutos el Toluca adelantó líneas buscando el gol y el conjunto de Almeyda apretaba en zona de seguridad a los Diablos, y Orbelín y Pizarro volvían a marcar diferencia robando balones a los del Estado de México.

HOSPITAL ROJIBLANCO

Carlos Salcido pidió el cambio. El líder y capitán del equipo no pudo aguantar los 90 minutos y salió para que jugara Basulto. El de Ocotlán quiso apretar para seguir en la cancha y no pudo. No fue más.

Choco Salcido y Chelito Zaldívar salieron del partido y se suman a la larga lista de tocados. El Rebaño necesita una limpia, un semestre lleno de bajas. Ahora ver cuál de los dos puede llegar a la ida de la final.

GPE