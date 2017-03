Chivas sigue adelante en la Copa MX

Guadalajara

Chivas de Guadalajara empató a dos goles ante Correcaminos UAT y, en la tanda de penales, avanzó a los cuartos de final de la Copa MX en su edición Clausura 2017 tras imponerse 6-5.

Los goles corrieron a cargo de Mario Andrés Valdéz (44', autogol); Javier Eduardo López (62'), Roberto Nicolás Saucedo (66') y Ever Guzmán (92').

EL PARTIDO

El Rebaño lo ganaba sin problemas por dos goles al minuto 67, pero se olvidaron de las bases y dejaron crecer al antepenúltimo del ascenso. Los goles de Mario Valdéz en propia puerta y la 'Chofis' López parecían suficientes, pero no fue así. En los últimos minutos, Nico Saucedo y Ever Guzmán, viniendo de la banca, empataron un juego que por nada se convierte en la segunda versión de lo qué pasó en Chiapas.

Ya en la tanda de los penales quedaron claras dos cosas. Que Miguel Jiménez está a la altura del arco rojiblanco y que Carlos Fierro, sigue siendo Carlitos o Fierrito. Con drama, el Rebaño se cita en cuartos de final ante los Bravos de Ciudad Juárez.

El primer tiempo comenzó con una defensa de altos vuelos. Jair y Alanís como titulares para recibir al Correcaminos en los octavos de final de la Copa MX.

De hecho, los centrales crearon la primera de peligro, cuando Alanís la mató de pecho y le metió toda la zurda y la mandó a las nubes.

La segunda jugada también fue por arriba; pese a su corta estatura, Zendejas remató pero a las manos de, lea usted bien, David 'Rambo' Becker. El portero del 'Corre' lleva el nombre del legendario soldado interpretado por Sylvester Stallone.

El conjunto de Almeyda seguía intentando hacer el de la diferencia y, de nuevo, mediante un tiro de esquina, ahora el que remató fue Michelle Benítez, quien la puso en el larguero mejor resguardado del futbol mexicano, pues 'Rambo', con la pura mirada, vio cómo el esférico iba directo al metal.

Chivas tocaba la puerta y la cuarta oportunidad también fue mediante tiro aéreo, cuando 'Memo' Martínez le ganó la posición a su marcador y remató franco de cabeza, pero a las manos del 'Rambo' Beckeles.

El gol llegó hasta el minuto 45 y, de nueva cuenta, por la azotea. Centro al corazón del área que Oswaldo Alanís conectó de cabeza. El portero 'Rambo' dudó el salir y Mario Valdéz, defensa tamaulipeco, rebanó el esférico y la mandó a guardar. El primer lapso acabó con el tanto en favor de los rojiblancos.

El complemento empezó parejo y por fin los Correcaminos dispararon al arco. Fue al minuto 55 cuando Gael Acosta entró al área rojiblanca y disparó con potencia, pero el 'Guacho' Jiménez aguantó la metralla y salvó al equipo del empate.

El segundo gol fue una gran definición de la 'Chofis' López, cuando al 63' sacó un rodillazo de zurda, luego de que Guillermo Martínez aguantó muy bien la pelota. Segundo gol del Rebaño y todo parecía que el final del partido sería un día de campo, pero no.

Al 67' llegó el gol de la esperanza tamaulipeca cuando Nicolás Saucedo empujó el esférico de la pierna derecha y, sin marca, así ponerle dramatismo al partido.

De hecho, al final del encuentro, Miguel Jiménez fue determinante para sostener con alfileres la ventaja. 'Nico' Saucedo, quien entró de cambio, volvió loco a la defensa rojiblanca. Saucedo probó fortuna y provocó que el 'Guacho' Jiménez volara para evitar el empate; después, Andrés Rincón probó fortuna y de nueva cuenta el portero tapatío evitó la caída.

Era tanto el asedio de Correcaminos que al minuto 92 llegó el empate.

Ever Guzmán tomó el balón y lo abrió a la banda izquierda, y Carlos Fierro perdió la marca como si tuviera flojera; en el corazón del área, Alanís no pudo con Saucedo y, con la cintura, a segundo poste llegó Ever Guzmán para empatar el duelo y mandar a penales, provocando el enojo de Matías Almeyda, quien no dio crédito de cómo le empataron este juego que ganaba por dos goles al minuto 67. Sin embargo, todo quedó en susto y Chivas está en la ronda de los 8 mejores.