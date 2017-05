Poder hacer el gol del campeonato me pone la piel chinita: Pizarro

Monterrey

Rodolfo Pizarro, volante ofensivo de las Chivas, es un soñador de cara a la final contra los Tigres y es que Rodolfo se emociona con la idea de hacer un gol que pueda derivar en el nuevo campeonato del Rebaño.

Pizarro al pensar en lo que puede ser el campeonato afirma que hasta la piel se le pone chinita.

"La verdad que sería un sueño, hasta se me pone chinita la piel ahorita de sólo pensarlo".

Además, Pizarro agregó que le gusta el reto de poderle hacer gol a Nahuel Guzmán, quién es de los mejores metas del certamen, "son de los mejores porteros de la Liga y pues esperemos meter todos los goles que no hemos metido mañana".

¿Por qué se ve tan diferente el equipo contigo en la cancha y cuando no estás?

"Yo trato de dar mi máximo esfuerzo, le pongo mucha intensidad, muchas ganas y creo que las pausas que hago ayudan".

Pizarro sentenció que se encuentra concentrado, pensando en lo que será esta final y sentenció que deben salir concentrados para poder frenar a los atacantes felinos.

"Estar concentrados al 100 por ciento, por sus individualidades, pues ellos son un equipo que ha metido muchos goles, hay que estar atentos, muy concentrados. No podemos cambiar, hay que tratar de tener el balón, para mantener nuestro ritmo".

¿Cómo toman que ciertos miembros de la prensa señalen a Tigres como favoritos?

"La verdad es que no nos importa lo que digan, nos enfocamos en nuestro equipo y pues estamos preocupados por nosotros, no por el equipo rival. En las otras series no hemos metido los goles que tendríamos que meter, a lo mejor no se ha visto que hemos superiores a los otros rivales, pero bueno esos goles van a llegar en esta final".

GPE