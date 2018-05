Por hoy Pizarro y Pulido siguen en Chivas: Gabriel de Anda

Guadalajara

Gabriel de Anda busca ponerle paños fríos a los rumores de la inminente venta de Rodolfo Pizarro y señaló que de momento no van a soltar a los jugadores que Rayados ha pedido, agregó que no van a salir, aunque sentenció que si llega una oferta buena, lo dejarán ir.

Paco Gabriel de Anda manifestó que sus seguidores deben quedarse tranquilos y de antemano que si esperan jugadores de 10 millones de dólares, no pasará y que van a buscar jugadores que rindan, y se comprometan no elementos multimillonarios.

“Es cierto eso y no cerraríamos las puertas, por eso no defino porque hay muchas ofertas, te puedo decir que hablé con él en la mañana y le dije que pase lo que pase tiene que estar convencido y satisfecho de lo que suceda, si hay una oferta muy importante de Europa cómo le decimos que no, hoy no la hay porque en la mesa de Chivas no hay esa oferta, no te puedo asegurar que si llega esa oferta te asegure que se quede, si llega una oferta y le conviene a todos podría, Rodolfo Pizarro no está fuera de Chivas que sucederá, hay que esperar porque hay ofertas ahí y si convienen al equipo y sobre todo al jugador en Europa, habrá que aceptarla y darle esa oportunidad al jugador, hoy por hoy no las hay”.

El director deportivo de las Chivas afirmó que no tiene miedo que Almeyda se vaya del equipo si no le llegan los refuerzos que él pidió y sentenció que no hay ultimátum, ni amenazas de Almeyda, aunque reconoció que él ve a Almeyda un poco inquieto.

“No, no tuve que hablar con él para aminorar eso, porque eso existe y hoy es candidato a tomar la selección nacional, es así. No queda tranquilo, hemos hablado y somos claros, sé que pudiera llegarle una oferta y en este momento no la hay, sí existe una preocupación de Matías de cómo va quedar el plantel, pero mí preocupación o no me gustaría saber que un equipo mientras estuvo en competencia lo busco. No me interesa porque no soy policía ni investigador, pero no me gustaría que así fuera. Hoy no hay y si en su momento hubiera y Matías habla conmigo, habría que ver el caso, hoy no, la ocupación de Matías y la directiva es buscar el mejor plantel posible. Matías está inquieto lo digo abiertamente, pero no ha habido ultimátum ni amenaza, es un tipo competitivo y necesita unos días, unas vacaciones para concientizarse. En el caso de Matías cuando está al 100 no poner pretextos y con el plantel que tengamos podrá competir en Liga, Copa y Mundial de Clubes. No me ha preocupado que reciba una oferta para irse”.

Para concluir, se le preguntó a Paco Gabriel que si no tiene miedo que se le señale como el directivo que vendió a Pulido y a Pizarro y dijo que él trabaja para que no lo tachen como ratero, como otros directivos que estuvieron antes que él.

“No quisiera que me recordaran como un director deportivo que vino a robar a Chivas. No me gustaría que me recordaran como que vine a pasar el tiempo, puso pretextos y robó, en mi caso no va suceder, lo que está en mis manos te garantizo y lo que no está en mis manos no te lo puedo garantizar”.

