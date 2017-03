“Chivas me cambió la vida”, Rodolfo Cota

Guadalajara

Sabe que el final del sueño puede ser en nueve meses. Rodolfo Cota, portero titular del Rebaño Sagrado, no se quiere ir, pero sabe que siete millones de dólares lo separan de permanecer por muchos años en Verde Valle.

Cota se ganó el puesto y desde Oswaldo Sánchez, la portería del Rebaño fue encargada a alguien no formado en la escuela rojiblanca. De San Oswaldo a Cota el arco está mejor que nunca.

Rodolfo Cota dice que no sabe si volverá a jugar otro Clásico Nacional contra el América y reconoce en un mano a mano con La Afición que vestir la camiseta del Rebaño es lo mejor que le pasó como futbolista profesional.

“Y no sé si el mejor del torneo, pero sí un equipo que la verdad viene trabajando bien. Hace bien las cosas y eso se refleja que hoy nos da la oportunidad de estar primeros empatados con Pachuca en puntos. No hay secretos, es el trabajo y compromiso que tiene este gran equipo y todos los compañeros. Todos muy conectados y comprometidos en lo que queremos y sabiendo que si se nos presenta una oportunidad, la vamos a aprovechar, pero hoy se nos da la oportunidad de corregir”.

¿Te ves muchos años en Chivas?

“Claro que me gustaría quedarme acá mucho tiempo, la realidad es que tengo contrato hasta diciembre y no pertenezco y la verdad mis derechos son de Pachuca y entonces me queda hasta diciembre y la verdad lo estoy disfrutando mucho. Los Clásicos que han pasado los he disfrutado mucho, no sé si el día de mañana tendrá la oportunidad de jugar esos partidos tan importantes. Por eso cada que me pongo la de Chivas trato de disfrutar, porque como dice Matías no sabemos lo que pueda pasar. No me queda más que partírmela por esta institución, por mis compañeros, por Matías que confió en mí que me han dado esa confianza y eso es lo único que puedo decir. Que me gustaría quedarme es claro que sí, pero mucho tiene que ver lo que diga Pachuca, ya ellos dirán”.

¿Esa semana es insuperable, ganarle a América y al Atlas en menos de ocho días?

“Se vive muy diferente. Me tocó ir al Jalisco y fue impresionante ver a las dos aficiones, que se portaron a la altura y estuvieron apoyando en cada momento y eso fue muy bonito, vivir mi primer clásico en el Jalisco y me llenó de mucha felicidad. Estoy muy contento acá, tranquilo. Mi familia está muy bien, muy agradecidos la verdad por esta oportunidad porque me vino a cambiar mi vida por completo. Muy agradecido y trato de entregarme de la mejor manera por si mañana ya no estoy acá, ser recordado de la mejor manera. Es que no me ubicaban tanto, estuve en Pachuca, en Puebla y jugué un año y me trataron bien ahí, la afición se portó muy bien. Pero acá en cada partido o a dónde voy la gente te reconoce, por el cariño de la gente y la verdad que se siente muy bien que te reconozcan por tu esfuerzo”.

¿Disfrutas de ver jugar a Chivas desde atrás?

“La verdad que sí. Hay veces que los partidos muy complicados, pero nosotros tratamos de hacer lo que nos pide Matías, salir con pelota controlado, jugar de atrás, llegar y cuando se trata de llegar lastimar al rival y concretar las jugadas que se nos presentan. Pues si se nos presentan jugadas, no todas terminan como queremos. Siempre hay que corregir”.

¿Desde el arco te gustaría que ayuden con más goles tus delanteros?

“Pues a quien no, que el equipo convierta te pone feliz y te llena de confianza y si bien el equipo no logra hacer más goles, la realidad es que el rival cuenta mucho, los rivales se preparan. Ya no hay rival fácil, uno trabaja para evitar goles. Hay veces que sales con esa fortuna y a veces no es así, pero no me quita para nada la confianza de siempre querer mejorar y hacer bien las cosas. Claro que me pone contento que mis delanteros hagan muchos goles”.

¿Cómo calificas el sistema del Tuca?

“Creo que es un gran técnico. Si te pones a ver su trayectoria, no puedes poner en duda su gran capacidad. Como persona no me ha tocado convivir, pero profesionalmente es un gran técnico”.

¿Enfrentarte al gran potencial ofensivo de Tigres qué te genera, cómo los ves?

“Es un ataque muy, pero muy peligroso. Ofensivo, con mucha gente arriba. Grandes individualidades, este Tigres tiene un gran equipo, no sólo adelante, todos juegan bien. Los de arriba son gente de mucho peso en el futbol mexicano. No queda más que prepararnos bien, sabemos a qué nos vamos a enfrentar. El equipo va con mucha confianza de que se vienen haciendo bien las cosas. Que vamos contra un gran rival”.

GPE