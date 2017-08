Chivas sigue sin ganar, pero sale del último lugar de la tabla… por el momento

Guadalajara

Chivas sigue sin convencer, pero salió del último lugar general al menos por una noche. El domingo Puebla visita al Toluca y definirá quien acabará la fecha 7 del campeonato como sotanero, de momento, el Rebaño igualó a cero goles frente a Gallos y llegó a cinco unidades, una más que la Franja de Rafael García que juega este mediodía ante Toluca.

Fue por cierto el partido en que Matías Almeyda volvió a la cancha tras cumplir dos encuentros de sanción por su expulsión en el juego frente a Monterrey, se vio un equipo más intenso, pero no claro de tres cuartos hacia el frente. Cuando el rayo de luz iluminó, se toparon con un Tiago Volpi decidido a echar a perder los planes.

Tiago Volpi no tardó mucho en hacer acto presciencia, tampoco lo hizo mucho en el partido. Al 16’ el ‘Gallo’ le pegó de tres cuartos de cancha, pero el brasileño demostró por qué es considerado uno de los mejores guardametas de la liga y con un manotazo envió a tiro de esquina.

El visitante venía a cazar un contragolpe o balón parado. La urgencia de Chivas por ganar en liga la conocen perfecto las escuadras que se meten a su cancha, así Puebla sacó los tres puntos en el último juego y de la misma forma Gallos buscaba sumar.

Al 23’ de balón parado Querétaro puso en aprietos a Rodolfo Cota, pero nada fuera del otro mundo. Pocas emociones en la cancha del campeón que hasta hace tres meses enamoraba a su afición.

Sobre el final del primer tiempo los dirigidos por Jaime Lozano respondieron con más ganas que idea. El disparo de fuera del área se convirtió en el aliado de Everaldo Stum. Al 39’ dejó parado a Rodolfo Cota con derechazo a segundo poste que pasó muy cerca.

Querétaro obtuvo lo que quería hasta el 41’, Paolo Yrizar arrancó por banda izquierda, se quitó al ‘Aris’ Hernández, después a Salcido, retrasó el esférico y Stum pateó a portería, Rodolfo Cota sacó el derechazo por mero instinto. Al descanso se irían 0-0.

Guadalajara se hizo amo y señor de las acciones para la parte complementaria. A Volpi le empezaron a patear desde todos lados, desde tiro libre hasta rebotes en los linderos de su área. Carlos Salcido buscó sorprenderlo con un derechazo al 62’, pero el intento se quedó ahí.

Con el ingreso de Isaac Brizuela y Carlos Fierro, Orbelín Pineda tomó el rol de protagonista. No lo buscó en una, sino en dos ocasiones, pero sin suerte. Por más que Matías Almeyda le movía al esquema no encontraba la fórmula para conseguir el tanto de la ventaja.

Isaac Brizuela tuvo la más clara, pero Volpi decidió que no sería la noche en que Chivas ganaría su primer juego. Una serie de rebotes en el área dejaron el balón muerto al ‘Cone’ que sin pensarlo impactó de pierna derecha, Volpi con reflejo puro atajó. Brizuela no dejaba de mirar al cielo y lamentarse, sabía que tres puntos de oro se estaban escapando.

En la compensación de nuevo Volpi ante un cabezazo de Godínez. No fue la noche del Rebaño a la ofensiva, pero cuando la inspiración llegó, se encontró con un guardameta monumental, aunque no todo está perdido. Chivas dejó el sótano de la tabla general al llegar a cinco puntos por una noche y esperando a que Puebla no sume en el Infierno de Toluca.

MC