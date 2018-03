Presentan a Gabriel de Anda con Chivas

Guadalajara

En medio de una breve ceremonia fue presentado Paco Gabriel de Anda como director deportivo de las Chivas, y señaló que se siente muy feliz por llegar a esta institución que cree en los mexicanos, así lo dijo Paco Gabriel quien no aceptó preguntas en su presentación.



“Gracias Jorge, Amaury y José Luis por la invitación a este proyecto, desde la primera entrevista que tuvimos, por supuesto el entusiasmo que me generó y el compromiso del hecho que tengan la confianza en mí ha sido muy grande, y conforme pasan los días mucho mayor. Entiendo perfectamente que Chivas no es solamente un equipo de futbol, es un fenómeno social con una gran responsabilidad. Es el único equipo que le da la total y absoluta confianza al jugador mexicano, yo siempre he confiado en el jugador mexicano, siempre he creído que tiene mucha más capacidad de la que la gente supone, y el que me inviten a este proyecto me entusiasma y me compromete”.



Además, Jorge Vergara le dio un cargo a su hijo Amaury, quien ahora es vicepresidente del club rojiblanco.

