Chivas no apelará las rojas de Jair, ni del Gallito

Luego de que el pasado sábado en Monterrey las Chivas acabaron con nueve jugadores por las dos expulsiones de Jair Pereira y el Gallito Vázquez, este lunes ya con la cabeza más serena el gerente operativo del Rebaño, Mariano Varela, afirmó que no van a apelar las rojas a sus jugadores, solamente pidió que los silbantes actúen igual contra Jair, que contra jugadores extranjeros, a los que se les da barra libre a la hora de los reclamos.

“No, no vamos a meter ninguna apelación, me parece que al final está bien ganado, quizá está discutida la de Jair por el tema de la otra tarjeta, pero si está apegada al reglamento me parece bien, pero lo único que le pedí a la Comisión, es que sea muy parejo en ese sentido, nada más, si está muy apegado al reglamento lo del corte de manga, pero siento que se le da más tolerancia al jugador extranjero y queremos que sea parejo, ¿no?. No la vamos a apelar porque está justificada, pero queremos que estén parejos con los extranjeros, que se la pasan reclamando y hablando, porque si fuera así nos quedamos sin tres jugadores por partido”.

Varela sentenció que espera que para los partidos futuros las cosas mejoren en este aspecto, pues no es cómodo ver cómo hay diferentes determinaciones a la hora de juzgar las acciones de unos y de otros jugadores, que por lo general son extranjeros.

“Lo que pido es que seamos parejos. Acá falta el manejo de los partidos. Me tocó ver el América contra Toluca, también hay una jugada muy parecida y el árbitro va y habla con él y lo tranquiliza. Digo que falta el manejo de los partidos, porque si no nos quedamos con tres jugadores menos. Hay cosas muy obvias, pero repito al extranjero lo dejamos decir porque habla diferente o por qué. Simplemente que sea parejo, es lo único que queremos y se los externamos. Apoyamos siempre al arbitraje y está abierto el diálogo con ellos, y le agradezco que nos haya tomado la llamada a Héctor”.

Sobre el Gallito Vázquez el dirigente rojiblanco señaló que más allá de que no hay mala intención del jugador rojiblanco, el mismo elemento rojiblanco aceptó que se equivocó en la barrida en un lugar donde no pasaba nada si no ganaba la pelota.

“Son jugadas y al final el Gallito no es mal intencionado, en la cancha estaba muy rápido, tuvo un mal control y por inercia de la jugada. Él es consciente de que se equivocó, pero el futbol es de contacto y hay muchas jugadas de esas. Estamos tranquilos porque Chivas es un equipo que no juega sucio, el torneo pasado fuimos de los menos expulsados, pero apoyamos el arbitraje mexicano”.

¿Cuál es la postura de Chivas con relación al arbitraje?

“Hay que apoyar al arbitraje, hay que darle valor al arbitraje mexicano, porque tiene sus cosas, pero también hay cosas buenas. Vendrán cambios de a poco, repito el respaldo total y pedir que sea parejo e incluso con los entrenadores que a algunos se les da más tolerancia que a todos. No pido ni más ni menos, sólo que sean parejos. Hay otros entrenadores que hablan más con los cuarto árbitros o con el abanderado, no digo que sólo sea contra Matías, pero sí hay algunos técnicos que hablan de más. Si nos vamos a los criterios, no podemos culpar al Monterrey, ni decir que le cobraron diferente. No puedo decir que en ese partido el arbitraje fue disparejo a favor de Monterrey, me refiero a los otros partidos, que sea un entorno igual”.

