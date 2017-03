Ponce no descarta que algún día haya un paro de futbolistas

Guadalajara

Que a los futbolistas profesionales en México les falta unión es algo muy claro y que se sabe de sobra. Los árbitros mexicanos mostraron su poder y su fuerza y ahora los futbolistas quedaron evidenciados que están separados por diversas cuestiones, pues cuando les pagan bien y a tiempo se olvidan de la unión de su gremio, pero el Pocho, Miguel Ponce, lateral izquierdo de Chivas, consideró que no es tarde para unirse y tratar de mejorar las condiciones de todos, no sólo de los que ganan millones y millones.

“Se puede dar, la verdad es que está un poco más complicado, pero sí se puede lograr. La verdad tampoco estamos muy lejos de eso, yo creo que unidos y teniendo la comunicación que se debe, en algún momento también llegará. Pues sí, la verdad ya vimos que todos unidos realmente se pueden lograr cosas. Yo creo que también va llegar un momento en que todos los futbolistas vamos a estar unidos para conseguir cosas positivas para nosotros”.

Ponce agregó que todos saben que cuando un futbolista está en plenitud y no tiene problemas, pues se olvida de los derechos de los demás, pero que es necesario que se junten y busquen el bien común y no sólo cuando ya no tienen contratos, ni salarios a tiempo.

“La verdad es que sí, porque a lo mejor los que están bien deciden no meterse, no ensuciarse las manos y no meterse en problemas. Obviamente los que sí están en problemas son los que piden la ayuda y necesitan que todos nos unamos entonces creo que sí falta unión, más que nada es comunicación, entre todos los futbolistas hay que elegir un referente de cada equipo y que sean los lideres para poder tomar decisiones”.

Sobre la repentina huelga de los árbitros el zurdo de Chivas señaló que no se lo esperaban, que fue una medida abrupta y que ellos no perdieron el ritmo por no jugar el sábado y que esperan que cuando se les dé fecha para el juego ante Tigres puedan estar en el mismo ritmo futbolístico.

“Nos cayó de sorpresa, íbamos preparados para hacer un buen partido contra Tigres y a final de cuentas se decide que no se va jugar. De cierta manera sí te incomoda, porque trabajaste toda la semana para un partido y que al final no se haga, pero bueno, estamos preparados para todo lo que pase. Sucedió así, hay que trabajar y cuando nos toque enfrentar a Tigres hacerlo de la mejor manera”.

¿Se le perdió el respeto a los árbitros? Se le preguntó.

“No creo, simplemente que a lo mejor ya algunos rebasaron un poco lo que se tiene que hacer, encimarte al árbitro y cosas de esas… reclamos pues siempre vamos a hacerlos porque a lo mejor no vamos a estar de acuerdo con sus decisiones, pero llegar a agredirlos eso no”.

