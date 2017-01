No me hago menso en los entrenamientos: Ponce

Guadalajara

Miguel Ponce, canterano de Chivas y miembro distinguido del selecto grupo de poseedores de una medalla de oro olímpico, vive un momento complicado en el Rebaño.

Ponce no juega en la Liga, firma sus peores números desde que es profesional, pero recibe un ataque de sinceridad “cuando las cosas salen bien no se necesitan cambios”, le dice a los periodistas y se lo repite a él.

El Aris Hernández está erigido como uno de los mejores laterales izquierdos de la Liga, sabe que no será fácil sentar al ex jugador de León; pero Ponce dice que no está cómodo en la banca, pero que espera ganarse un puesto pronto.

“No, todos los días trabajo muy fuerte y el cuerpo técnico lo nota, por eso no me han dejado salir, llevan un año y aquí me quieren tener y aquí quiero seguir, saben que trabajo fuerte, que no me hago menso en los entrenamientos y además soy una persona que hace grupo que apoya a los compañeros y nunca echo mala vibra y eso cuenta mucho. Llega un momento en el que empiezas a desanimarte, pero tienes que trabajar por ti, no puedes caerte por nada, porque de cualquier otro equipo si sigues cabizbajo no sirve de nada".

Ponce fue pretendido por el Toluca y hasta el Cruz Azul preguntó por él, pero el técnico Matías Almeyda le pidió que se quedara, que no saliera del equipo pues lo considera vital para las aspiraciones rojiblancas, aunque lo cierto es que no juega nada el Pocho en la Liga MX.

"Sí, hubo muchas oportunidades de poder salir, pero no fue así, yo quiero seguir aquí, el club me encanta, aquí nací, este club me encanta, yo quiero triunfar aquí, seguir peleando para ganarme una oportunidad. La Copa es un torneo en donde tenemos que dejar el alma y demostrar a Matías que en cualquier momento nos puede dar la oportunidad”.

Ponce se queda con la tranquilidad de que perdió el puesto por dos lesiones consecutivas, que si no se hubiera resentido de la rodilla, seguramente seguiría dentro del once titular del Rebaño.

“Cuando regresé estaba jugando, después las lesiones, estuve un largo tiempo, mejoraron mucho las cosas en la institución, el equipo empezó a ganar, a estar en los primeros lugares y eso también cuenta mucho, el buen paso que está teniendo el primer equipo es difícil hacer cambios si está resultando. Por lo mismo no se me ha dado la oportunidad de salir, quieren que siga aquí porque he trabajado fuerte, duro e igual yo, he trabajado fuerte y quiero seguir".

