Unión rojiblanca; charla entre Almeyda su plantel tras ganar Clásicos

Guadalajara

Este mediodía, al concluir la sesión matinal en Verde Valle todos los jugadores del Rebaño hablaron con Matías Almeyda.

De hecho, la reunión se demoró unos minutos de más para esperar a Carlos Salcido, quien hablaba con Cecilia Ramírez, la psicóloga y a Isaac Brizuela, quien atendía a los medios de comunicación.

Almeyda estaba sentado en un balón y todos los integrantes del primer equipo, más algunos juveniles escuchaban al Pelado, quien habló cerca de diez minutos. Era un monólogo y sus futbolistas sólo asentían con la cabeza.

La unión del grupo es vital después de este mes de febrero, donde no han conocido la derrota.

Ahora la intención del Pelado Almeyda es que el equipo no se relaje, que la misma concentración que pusieron sus muchachos ante Atlas y América, la ponen en los siguientes juegos, contra Atlante en Copa, Jaguares y Toluca en Liga. Almeyda no quiere que se relajen y menosprecien a los rivales en turno, sólo por no ser mediáticos.

AR