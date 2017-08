Traer a Lozano era imposible: Almeyda

Guadalajara

Después de que el Rebaño Sagrado no lograra fichar a ningún jugador en el pasado draft de Cancún, el técnico de las Chivas, Matías Almeyda, confesó que más allá de las declaraciones en el sentido de que irían por el `Chucky´ Lozano, la realidad es que el equipo no tenía el dinero para ficharlo a él, pero no sólo eso a la postre Almeyda pretendió a Javier Aquino y no hubo forma de ficharle al volante oaxaqueño.

“No caigan en eso. Tenemos que estar más unidos que nunca, esto se trata así y recién inicia. En Copa estamos bien, se ha perdido el primer partido, entonces lo de Lozano era imposible. Era una estrategia, nunca vendría acá porque Chivas no tenía ese dinero. Entonces cuando uno trata de mantener un plantel hay muchas respuestas”.

Almeyda no pone pretextos sobre la mala racha del equipo, cuatro partidos sin ganar, tres empates y una derrota, pero lo que él espera es que pronto sus jugadores puedan nivelarse y que entre más pronto estén todos en la misma sintonía, el Rebaño tendrá el nivel que mostró en la Liguilla pasada.

“Está a la vista que el equipo no está parejo. Cuando tengamos esos números parejos el equipo será el de la Liguilla, deseo que sea lo antes posible, desde ese lugar hay una observación de parte nuestra que no estamos de la misma manera. Para eso entrenamos, dialogamos y desde ese lugar dar vuelta a la situación. Ya ingresa lo que es la parte de la competencia por un puesto”.

