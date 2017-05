Es un título que deseaba: Almeyda

Guadalajara

Matías Almeyda vivió con tensión el partido de vuelta de la Final entre Chivas y Tigres, el entrenador del Rebaño Sagrado explotó en júbilo cuando acabó el encuentro, se felicitó con su cuerpo técnico y con cada uno de sus jugadores. Luego se rodeó de su círculo cercano, el núcleo que le hace fuerte: su familia.

El Pelado celebró con los suyos, su esposa e hijas, además de sus padres que estaban igual de radiantes.



En la cancha, después de haber sido bañado por sus jugadores, coreado por los aficionados que lo han elevado a los altares por el hecho de que les dio el ansiado doblete, el estratega argentino reconoció que este campeonato es el que más deseaba.



"Le agradezco a Dios por el amor que me hace tenerle al futbol, por la pasión, porque lo lucho desde un lugar profundo, hoy merecíamos esto, he tenido chance de jugar en varios equipos, de ganar títulos, pero nunca había deseado tanto un título como éste, desde que llegué y pasaba el tiempo con adversidades y obstáculos lo deseaba con toda mi alma. Le agradezco a Dios por tener esta chance de haber hecho felices a 40 millones de seguidores, pero soy un agradecido a este grupo de jugadores, al cuerpo técnico y a cada área del club que trabaja y aporta su granito de arena", dijo.



Matías agradeció el esfuerzo de sus jugadores, que a lo largo del torneo mostraron capacidad de recuperación en los momentos difíciles. " Con los huevos que tienen estos jugadores y con su entrega por eso son campeones, son diferentes y son el orgullo de un montón de jugadores que se ven reflejados en ellos", consideró.



El Pelado cree que el hecho de que Chivas logre éxitos deportivos es algo que le viene bien al futbol mexicano y si antes estaba feliz por haber conquistado la Copa, el hecho de alcanzar su primera Liga lo puso más feliz.



"Al futbol mexicano ya le había hecho bien que Chivas ya hubiera ganado tres Copas, que lograra tener un estilo de juego y fuera protagonista en todas las canchas y hoy es la coronación a un esfuerzo y un deseo anhelado por todos".



Después, Matías apuntó que lo obtenido anoche no es el primer ladrillo de un nuevo edificio, porque "el edificio ya se construyó, cuando llegué acá dije que iba a levantar un gigante y el gigante ya se levantó. Es una misión cumplida".



Eso sí, ve que Chivas cuenta con una estructura firme. "Hay un gran proyecto de todo esto, no me puedo olvidar que la sub 20 fue campeona, que otros equipos llegaron ahí y que para nosotros es el cuarto título que ganamos, en un momento en el que arrancamos y estábamos luchando por no retroceder, pero la confianza la tenacidad y la humildad de este grupo han hecho posible que otra vez este club se ponga en las filas como el más grande nuevamente".