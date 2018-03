En Chivas no ven con malos ojos llegada de Néstor Araujo

Guadalajara

Ante los rumores que ponen a Néstor Araujo en Chivas, su ex compañero en Santos, Walter Gael Sandoval, aseguró que no ve con malos ojos la incorporación del jugador para el próximo torneo.



“Ahí no me toca decir que parte falta de reforzar, pero Néstor es un jugadorazo, le caería bien a este equipo el aporte de Néstor y su madurez como futbolista le caería bien a Chivas. La dedicación lo conozco, la forma en que se prepara y cómo ve las cosas eso aportaría muchísimo aquí”, comentó.



Aunque son pocos los minutos que suma en el Clausura 2018, Gael dejó en claro que no se arrepiente de la decisión, pues con el Rebaño ha vivido situaciones diferentes a las que estaba acostumbrado.



“Realmente todos los cambios son buenos, son para mejorar, el hecho que haya llegado acá es por mi trabajo, si no se ha dado la continuidad que esperaba, debo prepararme, mejorar porque esto es una competencia y quien este mejor, va a jugar”, dijo.

MC