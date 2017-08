Tres años después, Chivas volvió a tocar el fondo

Guadalajara

Después de poco más de tres años Chivas volvió a tocar el fondo de la general. Luego de caer ante Puebla el sábado, el equipo dirigido por Matías Almeyda ocupa el lugar 18 de la tabla general, hecho que no se daba en el club desde el Apertura 2013.

Los inicios de torneo del Pelado tampoco son los más lúcidos, sin embargo, por primera vez desde que asumió el puesto de entrenador del equipo rojiblanco sabe lo que es remontar posiciones en la clasificación desde lo más bajo.

En aquel entonces, Chivas inició la jornada 14 del Apertura 2013 empatado con 8 puntos con Atlas y Pumas, pero el empate que los felinos sacaron frente a Jaguares, les ayudó a llegar a nueve, por lo que abandonaron los fatídicos sitios.

Por su parte el Rebaño cayó en casa frente al Pachuca 3-1 y Atlas también perdió en su visita al Puebla, la diferencia de goles de los equipos tapatíos era de -12, pero los Zorros tenían mayor cantidad de goles anotados, por lo que se quedaron en el sitio 17. Por cierto, después de ese encuentro Omar Asad fue despedido como técnico atlista.

Para ese entonces, Chivas era dirigido por Juan Carlos Ortega, quien había llegado como sustituto de Benjamín Galindo que para la Jornada 7 fue despedido luego de la goleada que Puebla le propinó en el Estadio Chivas 4-2.



Los 8 puntos que sumaba Guadalajara era producto de siete derrotas, cinco empates y solamente una victoria, la cual se dio en la fecha 4, dando cuenta del Atlante todavía con Galindo en el banquillo.

Cabe aclarar que el equipo tenía un partido menos, ya que no había disputado el juego de la Fecha 1 ante Santos, mismo que se jugó hasta el 30 de octubre, es decir, más de tres meses después de que inició el torneo el día 19 de julio, ese cotejo también lo perdieron 2-0.

La reivindicación llegó una semana después, cuando gracias al canterano William Guzmán, Chivas rescató el empate a un gol sobre la hora en cancha de Morelia, lo que combinado con la derrota de Atlante frente al Santos, les ayudó para escalar a la 17° posición.

De peores han salido

Jair no estuvo presente en aquel conjunto que fue sotanero, pero vivió de cerca el tema del descenso. Chivas fue último lugar de esa lucha en septiembre de 2015. Por ello, el defensa confía en que saldrán bien librados de lo que atraviesan actualmente.

"Nos tocó vivir momentos más difíciles, donde estabas viviendo un descenso y no podías dejar escapar puntos, ya todo lo que ha pasado lo dejamos a un lado, nos fue bastante bien, pero vivimos el presente, sabemos que debemos salir de la mala racha, tenemos que remontar y saber que no podemos dejar escapar más puntos, porque con el paso de los partidos se reduce la posibilidad de seguir sumando".

Tres puntos en cinco partidos no son casualidad. Algo se perdió del mes de mayo en el que se proclamaron campeones a la fecha y el jugador no tiene problema en reconocerlo.

"El equipo se encuentra bien, nunca es grato ir en el último lugar de la tabla y menos en un arranque de torneo, estamos confiados en que las cosas pueden salir, es el mismo grupo del torneo anterior, tenemos que encontrar la intensidad que tantos nos ayudó, se han cometido errores puntuales y personales. Dejamos de ser equipo intenso, tenemos que volver a ser los mismos, estamos con una mentalidad positiva sabiendo que esta cosa puede remontar".

Sobre su situación con respecto al tema arbitral no quiso opinar, no obstante, dice estar confiado en que los errores arbitrales siguen siendo naturales y no con la intención de perjudicar, aunque la llegada de la tecnología al futbol mexicano podría ayudar a terminar con eso.

Y aunque sufrió con el tema arbitral el sábado pasado en el duelo ante Puebla, sigue creyendo que los errores son involuntarios, razón por la cual la llegada del VAR al futbol mexicano caería bien.

"En algunas cosas está bien cuando es difícil para un árbitro que tiene una perspectiva diferente a las tomas de los árbitros, cuando se puedan sentir confundidos no lo veo mal. A veces para bien o a veces afectar (el arbitraje), es un equilibrio, no sabes cuándo te toca para bien o para mal, pero es una realidad que nosotros también hemos fallado en el inicio de torneo", finalizó.

