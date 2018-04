Jugadores de Chivas, molestos por falta de pago de primas por doblete

Guadalajara

Esta mañana surgió información en el sentido de que los jugadores del Rebaño Sagrado estaban molestos por incumplimiento con las primas tras obtener el doblete y por las malas conexiones en los vuelos para los juegos de la Concachampions.

De hecho, Carlos Salcido, Rodolfo Pizarro y Michael Pérez, compartieron la noticia en sus redes sociales y después de consultar a varias fuentes internas del equipo se conoció la razón por la cual están molestos con la directiva.

Resulta que después de que ganaron el doblete, la Copa MX a Morelia en penaltis y a Tigres en la final de Liga MX el pasado 28 de mayo, les prometieron una prima importante.

El primer problema fue que la directiva les prometió que les pagarían la prima a 20 meses, cada mes les abonarían hasta completar la cantidad completa, pero pasa que la mensualidad noviembre-diciembre no les llegó nunca y a la fecha el pago sigue demorado, cuentan las fuentes internas que desde noviembre no les cae dinero por cuestión de los dos campeonatos ante Morelia y Tigres, eso es en cuanto a los del actual plantel, pero a Néstor Calderón y Miguel Ponce, aún no les dan dinero por las primas del doblete.

Además, creen que en la logística de viajes internacionales contra Cibao, Seattle Sounders y ahora New York, los vuelos y las escalas no son las que habitualmente les hacían, que pasan muchas horas de espera en aeropuertos, no como antes que encontraban vuelos directos o charters, por lo que el tiempo de descanso lo pasan en salas de espera, el ejemplo que ponen es que para ir a New York, salieron a las 15:00 horas de Guadalajara y pasaron más de seis horas en Houston, y llegaron pasadas la una de la mañana a la Gran Manzana.

Estos adeudos no son nuevos, lo que llama la atención es cómo los que mandan en el interior del vestidor eligieron filtrarlo el día que se juegan la vida en la semifinal de vuelta en la Concachampions.

