Marín y `Aris´, en la lista de posibles bajas en Chivas

Guadalajara

La planeación del siguiente torneo de Chivas comienza con los descartes. Hay dos jugadores que jugaron sus últimos minutos con la camisa rojiblanca y están por partir a otros clubes a seguir su carrera.

Hay por lo menos dos jugadores que ya no seguirán, pese a que cuentan con contrato les buscarán acomodo en otros planteles.

Uno de ellos es Hedgardo Marín, quien previo al duelo ante el Santos, que perdieron en casa, cometió una indisciplina fuerte que lo tuvo separado del primer equipo por algunas semanas y fue perdonado rumbo al final y sólo jugó ante el Atlas.

El caso de Marín es el primero de esa índole en la era Almeyda, por lo regular el hotel de concentración era sagrado, pero después del problema con Marín, ya no lo fue. Así, que la salida de Hedgardo obedece más a situaciones disciplinarios, ya que se quiere dejar un precedente y que no se vuelva a suscitar un problema similar en una concentración.

Otro que está en la mira es Édwin Hernández, el `Aris´ es de los principales jugadores detrás del movimiento "directiva cumple tu parte", junto a él otros elementos como Rodolfo Cota, Rodolfo Pizarro, Oswaldo Alanís y Alan Pulido orquestaron esta medida.

El caso del `Aris´ es que es uno de los jugadores con más alto salario del plantel, después la situación de entrenar con la camisa al revés y las camisas blancas contra la directiva han puesto al `Aris´ más afuera que dentro de la institución.

El `Aris´ por su perfil tendrá ofertas para salir y además que en esa posición Alejandro Manuel Mayorga ha dado muestras de que está listo para asumir la titularidad.

Además, que la nómina bajara considerablemente entre lo que cobra el `Aris´ y el juvenil Mayorga.

El caso de Cota se sigue complicando. Pachuca ya no quiere prestarlo y en Chivas no hay dinero para pagar casi cuatro millones de dólares por un portero, así que si no logran mantenerlo, Cota se iría al León y así seguir dentro de Grupo Pachuca.

La situación económica parece no ser la mejor en la era Vergara desde que está al frente del equipo y si Cota no se queda, se confirmarán las versiones de que no hay liquidez en el Deportivo Guadalajara.

Así pues, Marín y el `Aris´ Hernández podrían ser los primeros en salir y si la cuestión económica no mejora Cota sería el tercero, más la baja confirmada de Alanís, la desbandada rojiblanca poco a poco se está consumando.

GPE