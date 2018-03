Seattle sorprende y vence a Chivas en Concachampions

SEATTLE, Estados Unidos

Se profundiza la crisis del Guadalajara. Los tapatíos se toparon con el Seattle Sounder de la MLS y después de un primer tiempo peleado, donde Pulido desperdició un mano a mano, para el complemento los locales dominaron a placer el encuentro y tuvieron cinco de gol, pero la mala puntería de los arietes de los verdes, evitaron el colapso rojiblanco. El Rebaño necesita bajar la cortina y meter dos goles, si en dado caso aceptaron un tanto, estarían obligados a meter tres goles.

Sounder 1, Chivas 0.

La primera fue una jugada que comandó la `Chofis´, tomó el balón por la derecha, le dio una pausa a la jugada y profundizó para Cisneros, quien la puso al corazón del área y `Chuyito´ Godínez la remató a las manos del portero Frei.

Pronto respondieron los verdes, Carlos Salcido se equivocó en la marca y llegó el centro al área y Alanís se barrió para mandarla a tiro de esquina, salvando a su escuadra.

Los locales tuvieron la más clara al minuto 26, tiro venenoso de Dempsey que le botó a Cota y con las uñas la mandó a tiro de esquina. Vuelo espectacular de Cota quien se agrandó en el estadio de los Halcones Marinos.

Después del juego ante Pumas, algunos jugadores decían que la suerte les tenía olvidados, pero en Seattle no había que culpar a la diosa fortuna, cuando las cualidades técnicas son pobres. Alan Pulido ganó el balón con su fortaleza física, el choque lo ganó el tamaulipeco y quedó mano a mano contra el arquero local, Pulido no supo qué hacer, no cruzó, no la picó, simplemente le fallaron las soluciones frente al arco. Un gol cantado se lo perdía el Rebaño, por la falla monumental de Pulido.

El primer tiempo fue historia y con Cota como el héroe de Chivas, arriba Pulido falló una sólo contra el portero, que era el gol de la diferencia, por la localía Lodeiro y Dempsey generaban peligro cuando la tocaban.

Para el complemento el Rebaño salió a atacar sin cuartel, pero pese a la propuesta la más clara del segundo acto fue un remate de Bruin, quien de cabeza la puso al poste izquierdo de Cota. El poste le salvó la vida al Rebaño.

El segundo tiempo fue un concierto de los locales, Chivas no veía la salida, no encontraba la puerta de escape. Dempsey pese a su veteranía volvía locos a los marcadores del Rebaño, incluso el silbante Escobar le perdonó un penalti al chiverío, una falta inocente del `Charal´ Cisneros, era un penalti del tamaño del estadio y el juez central se la perdonaba al cuadro nacional.

Los Seattle Sounder seguían agobiando a la zaga tapatía, Lodeiro fuera del área dejó en excelente posición a Dempsey y el ex jugador del Fulham se perdía un gol cantado, la mandó a las nubes.

Era obvio que el gol de los locales llegaría. Al 77´, con tan sólo cuatro minutos en la cancha Wingo puso un pase de gol al corazón del área donde Clinton Dempsey la cacheteó pegada al poste derecho, imposible para Cota. Golazo de tres bandas de los americanos y un poco de justicia en el marcador. Seattle pegó primero y se ponían en ventaja en la recta final del encuentro.

GPE