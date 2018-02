Sigue la crisis de Chivas en casa; caen contra Santos

Ciudad de México

El panorama no puede ser peor. Chivas volvió a perder en casa, no pudo ante el Santos y la defensa volvió a fallar. La entrada fue de 28 mil y los despidieron con abucheos. El equipo se le fue de las manos a Almeyda.



Se acabó el idilio con Almeyda. Hay jugadores que no se la juegan por su técnico y los números hablan por sí solos. Desde el 28 de mayo, el chiverío sólo ha ganado un partido en casa, casi nueve meses y sólo un triunfo en la casa rojiblanca. Hoy el victimario fue un equipo pragmático, buscó un gol por arriba y otro en contragolpe por velocidad y así fue, un tanto de Furch de cabeza y otro de Tavares por velocidad. Los rojiblancos no caminan en casa y a este paso, pronto se olvidarán de cualquier posibilidad de Liguilla.

Chivas 0, Santos 2.

El primer lapso el Rebaño mostró una cara sumamente ofensiva. El esquema de Almeyda cambió para este duelo y puso a Alanís y a Jaír Pereira desde el inicio y también sacrificó a Orbelín Pineda, los tres elementos a la banca, buscando revolucionar su equipo, pero no lo lograba.

Pese a los cambios el equipo sufría de los mismos a problemas atrás. El que avisa no es traicionero y Santos, lo hizo, primero tocó la puerta y después hizo el gol.



Hay una máxima que dice que en los balones aéreos nunca dejar de ver el esférico, pero ante tipos como Furch eso es la muerte. Centro al área y como si fuera un fantasma Furch llega y conecta, al poste. A los tres minutos, el gol.



Por la derecha Oswaldito Martínez con ese toque de privilegio la puso a segundo poste, es el sello de la casa, todos saben que los laguneros te harán daño por arriba con dos hombres con Izquierdoz, o Furch y el Cesar del gol no perdonó. Ahora no falló Salcido ni Marín, ambos en la banca y las mismas facilidades defensivas. El Rebaño atacaba sistemáticamente con 'Chofis' por izquierda y Pizarro por derecha y después se cambiaban, pero no lograban hacer daño al portero suplente del Santos. Chivas atacaba con fe, con cinco jugadores, pero no la metían. Santos buscó una pelota aérea, tuvo dos y metió una. Efectividad máxima.



Para el complemento el Rebaño mandó un cambio ofensivo. Sacaron al 'Chapo' Sánchez y pusieron a Ronaldo Cisneros, dos ejes de ataque con el empate en la mente.

Cota, el salvador

La primera de peligro del complemento fue de libro. Tiro de esquina en favor de Chivas y a los 15 segundos Tavares estaba mano a mano con Cota. Rodolfo puso el pecho, literal y evitaba el gol de la visita. Cota de nuevo era el héroe, sólo le faltaba subir y hacer el gol.



Santos tenía el partido donde quería. Chivas sacando defensas y amontonando delanteros, Siboldi se dio cuenta y mandó la orden de contragolpe buscando la velocidad de Tavares. El de Cabo Verde puede fallar una clara, pero no dos. Contragolpe fulminante y por el centro, ya no estaba Salcido, pero el error fue el mismo que en los últimos partidos. Por el centro balón para Tavares y con delicadeza la tocó por encima de gol de Santos. Menos de media hora y Chivas ya necesitaba dos goles para el empate. De poco o nada servía la sacudida de Almeyda y se gestaba una nueva derrota en casa.

Chivas mandó a la cancha a Ronaldo Cisneros, Orbelín y a Walter Gael Sandoval, tres movimientos para abrir la cancha y profundizar, pero no lograban su cometido, el Rebaño se hundía y nadie lo podía salvar.

SRN