"Nunca dudé en venir" Rodolfo Pizarro

Matías Almeyda lo pidió varias veces. En el armado, al entrenador de Chivas le hacía falta solo una pieza para tener completo el rompecabezas y su dirigencia hizo un esfuerzo económico importante y le ficharon al objeto del deseo.

Rodolfo Pizarro, volante de Chivas, atendió a La Afición y habló en la previa del encuentro contra Pumas y sus metas en 2017; él viene a ser campeón, se emociona con ponerse la rojiblanca en un partido oficial y afirmó que su ídolo en su niñez era el Bofo Bautista.

El futbolista explicó que se siente muy bien con los colores rojiblancos, que llegó al equipo "muy ilusionado, muy comprometido con Chivas por la confianza que me dio el cuerpo técnico y el club. Motivado por entrar a la cancha".

Que el técnico se expresara tan bien de ti, ¿a qué te compromete?

La verdad es que sí, he escuchado algunas declaraciones y Matías Almeyda siempre se ha expresado bien de mí, y claro que eso me motiva, me provoca muchas ganas para exigirme más, para responder a la confianza que ha tenido conmigo el entrenador del equipo.

¿Qué Pizarro vamos a ver desde el sábado?

Quiero que sea mi torneo, que sea mi año y estoy muy comprometido con Chivas y espero respaldar esa confianza.

La afición de Chivas quiere ganar hasta los amistosos, ese reto ¿cómo lo tomas?

Vengo a aportar mi granito de arena para ser campeón, por la institución, la afición ya se lo merece y un equipo tan grande como Chivas debe aspirar a eso. Me motiva mucho el reto.

¿Cómo va la adaptación con tus nuevos compañeros?

Va bien, son jugadores con mucha calidad y creo que prácticamente acá está la selección mexicana. Todos tienen mucha calidad, mucha dinámica, me voy a entender muy bien con ellos.

¿Dónde te ves jugando, dónde te gusta más?

Pues me gusta jugar como lo venía haciendo en Pachuca, más suelto. Un especie de contención con llegada o detrás del nueve, eso es lo que me gusta.

La dupla que puedes hacer con Alan Pulido, ¿Cómo la ves?

Me voy a entender muy bien con él, Alan Pulido tiene mucha calidad, por algo ya fue a jugar a Europa. Además, por algo tiene esa trayectoria, es un jugador que es muy dinámico y me voy a entender muy bien con él.

Almeyda dijo que no eres el salvador, que no se esperen cinco goles por partido, ¿te quita presión?

Yo vengo a aportar mi granito de arena, voy a tratar de hacer lo que más pueda y me voy a morir por darle alegría a la gente.

¿Cómo te imaginas este sábado a las 23:30 horas?

Me imagino celebrando un triunfo y muy contento de hacer mi debut en Chivas, y estaré muy agradecido con la afición.

¿Qué significa para ti ponerte la rojiblanca?

Hasta cuando me la pongo para los anuncios se ve muy bien, se ve que es de un equipo grande y esos colores resaltan muchísimo, ya quiero poder estrenarla".

¿Cuáles son tus metas para 2017?

Quiero volver a la selección, y pues quiero ser campeón acá. Creo que en el plantel hay mucha calidad, futbolísticamente hablando, y también humana, el club es muy sano. Hay mucha competencia interna, todos pueden ser titulares. Nos va a ir bien.

Cuándo te hablaron de venir a Chivas, ¿lo dudaste?

No, no, me hablaron y me dijeron que había una posibilidad de venir a Chivas, inmediatamente dije que sí, que estoy con los brazos abiertos. Si se arreglaban, estaba con la mejor disposición de venir.

América también te buscó, ¿qué sientes de que los dos grandes te querían?

Sí había oído en varios drafts que me iba a ir, pero qué bueno que fue para Chivas. Es muy motivante que los dos grandes quieran tus servicios, eso significa que algo estás haciendo bien.

¿A quién le ibas a niño?

A Chivas. Sí hay fotos con la camisa de Chivas.

¿Quién era tu ídolo?

El Bofo. Me gustaba que era muy diferente, sus guantes, sus festejos, su picardía, por así decirlo.

Gullit y otros más no pudieron, ¿a qué lo atribuyes?

Creo que muchos jugadores se entienden mejor en otros equipos o están más cómodos, no sé.