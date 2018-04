Chivas gana medio boleto para final de Concachampions

Guadalajara

Ante un Estadio Akron repleto, Chivas aprovechó su localía y derrotó 1-0 al New York Red Bulls en el juego de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf.

LA CRÓNICA

Rodolfo Pizarro volvió a marcar el rumbo del partido de Chivas. Como en Morelia, robó el balón, condujo y puso asistencia para el gol del triunfo. Pizarro pone a 90 minutos de la final al Rebaño, a la defensiva volvieron los fantasmas y las fallas infantiles. Rodolfo Cota evitó un gol que pudo poner las cosas complicadas, el portero fue héroe de nueva cuenta.

En duelo peleado en el medio campo, el Rebaño sacó un aventaja mínima. Poca diferencia, pese a que los últimos 15 minutos los jugó con un hombre de más por la expulsión de Collin. Los locales perdonaron y al final cancherearon contra los visitantes.

Chivas 1, Red Bulls 0. Todo se definirá el martes entrante en Estados Unidos.

El cuadro local tocó primero la puerta, saltaron la línea y al minuto dos Chuy Godínez quedó frente al arco enemigo, remató de cabeza, pero sin fuerza, ni colocación, primer aviso tapatío al arranque del compromiso.

El Rebaño sufría por las pelotas aéreas y en dos ocasiones hubo falta de coordinación entre la zaga y Rodolfo Cota y le sacaron un susto cuando el arquero se pasó, y el remate de Lawrence se iba por un costado. Peligro inminente por el juego aéreo de los neoyorkinos. De nueva cuenta en un tiro de esquina, los Red Bulls volvían a meter en problemas a los tapatíos.

Chivas intentaba, pero les faltaba claridad para abrir el marcador, muy revolucionados los jugadores pensantes de parte del Rebaño. Duelo peleado, a más no poder.

La diferencia pasó con una jugada individual de Rodolfo Pizarro, quien robó en el medio campo el balón, sin volverse loco condujo más de 20 metros el balón y filtró para Isaac Brizuela, el ‘Cone’ con la zurda definió de buena manera para adelantar al Rebaño en este duelo.

Pizarro de nueva cuenta con su futbol se hacía presente en el marcador, ahora dando medio gol a un compañero, cuando Pizarro juega a su nivel, Chivas funciona, y 40 millones sonríen.

Después del gol el cuadro visitante tardó en reaccionar, pero volvieron a equilibrar el duelo. Una gran jugada de Pizarro marcaba la diferencia en este encuentro cerrado y con el gol de Brizuela se culminó el primer lapso.

Para el complemento los dos equipos mantenían sus posiciones, los visitantes no arriesgaban, no soltaban las amarras, mientras que el Rebaño buscaba hacer el segundo, con sus mismos argumentos, tocar bien el balón y abrir el campo por las bandas, pero el segundo tanto no caía.

Al minuto 65 el Rebaño cayó en la trampa. Comenzó a entrar en el juego sucio de los foráneos, duelo de patadas, jalones y el duelo se ensució, el único que perdía era el chiverío pues no podía desarrollar su futbol y terminaba jugando a las patadas en el medio campo.

El partido se volvió lento y ninguno de los dos hacía algo para levantar el compromiso. Jair Pereira comprometió la pelota en la salida y la perdió, el error fue muy grave y le quedó el esférico a placer a Bradley Wright-Phillips se perfiló dentro del área, pero antes de jalar al gatillo Rodolfo Cota salió fiel a su estilo, achicando y salvando el gol. Salvada de shoot out para mantener la ventaja. El pecado de Pereira lo salvó Cota con su jugada a la defensiva.

Al minuto 93 Alanís ganó una pelota área y conectó por un costado del arco de Luis Robles, de nueva cuenta perdonaba el conjunto tapatío.

Sufrimiento para cerrar el partido, como en Morelia, el Rebaño no logra matar los juegos en casa y deja abierta la serie ante un rival que en casa se fortalece y es un duro sinodal. Chivas viajará a New Jersey con la ventaja mínima, pero ventaja al fin. Un gol de Chivas en él Red Bulls Arena, obligan a los toros rojos a hacer ya para llegar a la final.

RESULTADO

Chivas 1-0 Red Bull

Goles:

1-0 25’ I. Brizuela Tiro/izq.