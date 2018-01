Chivas femenil supera en números a las de FC Barcelona

La temporada pasada fue espectacular para el cuadro de Chivas femenil luego de ganar la Liga ante Pachuca en la cancha del Estadio Akron, tanto fue el impacto que se coronaron como las número uno de las redes sociales.

De acuerdo al sitio Deportes y Finanzas, las rojiblancas superaron a equipos como el FC Barcelona, Bayern Múnich y Chelsea.

En Facebook las de Guadalajara sumaron 186 mil 225 interacciones y superó por más del doble al conjunto inglés Chelsea y al alemán Bayern Múnich.

Aquí los números.

