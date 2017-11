Al Azteca por la Final

Guadalajara

El equipo femenil de las Chivas va con ventaja de 4-2. Se meten al Estadio Azteca, para muchos la catedral del fútbol mexicano. Un templo sagrado que no cualquiera tiene la oportunidad de pisar. Ellas lo harán este sábado.



Brenda Viramontes es una de las piezas claves en el equipo femenil del Guadalajara. Habló de lo que representa visitar la casa del América en la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil.



“Es algo que nos hemos ganado, jugar en el Estadio, pero es muy diferente el Azteca es un Clásico, si nos va imponer, pero vamos con el grupo cerrado para cumplir el sueño de jugar en el azteca. Es inimaginable, a la corta edad de nosotras no lo pensamos, es una sorpresa esta liga, no creíamos que iba a ser tan grande”, dijo.



Y es que la segunda vuelta de las rojiblancas fue casi perfecta. Razón por la cual el equipo se convirtió en uno de los favoritos y dejó a otro de los que pintaba para campeón atascado en la primera ronda.



La clave es la unión. Jugadoras que ponen el escudo por delante y no el nombre que llevan por la espalda. Viramontes asegura, el de Chivas es un conjunto en donde las “figuritas” no tienen lugar.



“Este equipo es humilde, yo lo llamaría así. No hay figuritas, todas somos uno, incluyendo a los profesores que nos dan golpecitos de humildad también. América es un equipo que respetamos el primer tiempo, pero también es un equipo al que se le puede ganar”, comentó.



Ganar a Cuéllar, algo especial



Para Luis Camacho la oportunidad de poder vencer en eliminatoria directa a un histórico en la categoría femenil como Leonardo Cuéllar, será especial, sin embargo, será mejor si logra llenar de gloria a Chivas.



“Ganar la serie es estar en la Final y contra una persona como el 'Profe’ Leo es un triunfo para nosotros y en especial para mí, es alguien a seguir, un referente del futbol mexicano, estaré muy contento después del resultado”, aseguró.



Dejó en claro que ya ha trabajado en lo mental para que a sus jugadoras no termine por afectarles el entorno que se vivirá en el Estadio Azteca y al que muchas no están acostumbradas.



“La gente de desarrollo humano ha estado cerca y nosotros como gente de fútbol y tratando de que vayan mentalizadas de todo lo que puede suceder, todos los factores que influyen, el entorno se va disfrutar, algunas ya lo han vivido por selección, pero nos ha ido mejor de visita, en León fueron 25 mil y ellas lo manejaron muy bien estuvieron metidas en el juego”, finalizó.

MC