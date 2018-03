Chivas vs. América: un Clásico que solo duró un tiempo

Guadalajara

El líder se metió a la casa del penúltimo general y el resultado estuvo lejos de la lógica futbolística. América no ha perdido en todo el torneo y Chivas no gana desde la fecha tres, pero como es una ciencia exacta no se puedo explicar ni lo uno, ni lo segundo. Los de Coapa fue un equipo de reacción y Chivas de acción, propositivo, con llegada y valentía, pero sin puntería.

El Rebaño y su historia del último año, llegan seis o siete y apenas hacen un gol, al América le alcanzó con un paparpadeo de Alanís y el partido se empataba cuando los locales lograban ponerse adelante.



En un duelo de emociones y altas pulsaciones, donde la gente abarrotó el estadio, lo clásico volvió a ser el empate.



Chivas 1, América 1.



Duelo de porteros en Zapopan. Al minuto 18 los arqueros ya eran determinantes en el resultado. El Rebaño había tenido tres disparos y los tres Marchesín los contuvo con atingencia, el más difícil fue uno de Alan Pulido, pero el argentino voló a su costado izquierdo. El América tuvo dos, un tiro esquinado que Cota mandó a tiro de esquina, en la siguiente jugada un remate de cabeza de Bruno Valdez que pegó en el larguero. Empezaba movido el partido.



El marcador se abrió de una manera suigėneris la 'Chofis' López ganó una pelota por arriba y dejó en mano a mano a 'Chuy' Godinez, el delantero se dejó entrar la pelota y le metió la parte interna de la pierna izquierda y vencía a Marchesín. El más joven de Chivas abría la cuenta en el partido más importante del año, Godínez definió con gran técnica y los tapatíos se ponían al frente en este duelo.



Chivas y sus eternos problemas defensivos, y es que no pudieron mantener la ventaja siquiera cinco minutos.



Renato entró por la derecha y habilitó a Oribe Peralta, quien ante la complicidad de Alanís, quien le brindó todas las comodidades para que recibiera, se dio la vuelta y ante la salida de Rodolfo Cota empataba los cartones. Igualdad en el marcador y fragilidad defensiva del Rebaño Sagrado.



Pero el conjunto de Almeyda seguía atacando y se encontraron con una jugada para recuperar la ventaja, Pulido asistió a 'Chofis' quien tenía tiempo para comodarse y cruzar a Marchesín, pero el zurdo le pegó de Primera y falló un gol clarísimo, 'Chofis' se perdía un gol cantado.



Después de la falla de 'Chofis' llegaron dos del América, pero en las dos Rodolfo Cota se vistió de héroe. Ménez tuvo dos, una la sacó el arquero y en la otra aprovechó una pifia de Orbelín quien la perdió en la salida y Cota se agrandó ante el francés.



Los problemas eran muy grandes de parte del Rebaño y es que Oribe Peralta les ganaba todos los duelos a los zagueros tapatíos, ni Alanís, ni Salcido podían frenar al lagunero y si los de Coapa no se fueron al descanso ganando fue gracias a Rodolfo Cota, quien se agrandó.



El segundo tiempo siguió la misma tónica, Chivas atacando y el América buscando un desliz para hacer daño. Al 54' Ibarra robó el balón y enfiló al área de Cota, y como vio mejor ubicado a Oribe le dio el balón con un pase filtrado, el lagunero definió por encima de Cota y el balón se fue por centímetros del larguero rojiblanco, el grito de gol quedaba ahogado.



Por cierto, Ménez en el segundo tiempo tuvo marcación personal, Michael Pérez tomó siempre al francés con el afán de que no volviera a tomar balones por velocidad como en la primera parte. El partido cayó en un bache y parecía que los dos conjuntos se quedaban satisfechos con el empate.

Chivas mandó a la cancha a Brizuela, en las primeras jugadas logró crear peligro, pero después se fue difuminando. Con el Ame, Menez se fue perdiendo y fue sustituido por Joe Corona, para jugar con dos contenciones fijos y apostarle todo a una pelota por velocidad con Renato o un chispazo de Peralta o Cecilio Domínguez.

