Chivas no se está desmantelando, asegura José Luis Higuera

Guadalajara

Ante las bajas en el pasado régimen de transferencias, el CEO del grupo, José Luis Higuera, descartó que en Chivas se estén desmantelando de cara al siguiente torneo.



“Se seguirá invirtiendo desde refuerzos hasta estructura, hay mucho que desarrollar. El equipo fue campeón hace 6 meses y quitarle a la afición la idea de que se está desmantelando el equipo, las decisiones se están tomando con consciencia”, dijo.



Higuera se presentó durante el anuncio del nuevo patrocinador del Guadalajara y reveló que en próximos días Jorge Vergara estará resolviendo las dudas que tiene la afición con respecto al equipo de cara al 2018.



Eso sí, descartó que los recursos del equipo sean desviados a las empresas de Jorge y que esos mismos sean utilizados por el Guadalajara cuando la situación lo pide, ya que en el grupo no están acostumbrado a hacer negocios de ese tipo.



“Jorge ha invertido en el equipo y la afición debe estar clara, Jorge vendrá a explicar la próxima semana que hacemos, el mandato es invertir en el club, nos falta un Centro de Alto Rendimiento, no es solo jugadores, un lugar como el que debemos tener, un área médica, muchas cosas que invertir, no solo jugadores. Estamos enfocados, hay un mandato que dio Jorge que estamos cerca de lograr, separar el dinero de Omnilife y Chivas, no hay nada peor que subsidiar los negocios, así no me enseñaron, el mandato de Jorge es autosuficiencia y recursos por cada rama de negocios”, finalizó.

MC