Me infiltré cuatro meses: “Chofis” López

Guadalajara

La celebración no será igual para todos los jugadores del Rebaño Sagrado. Ya que hay varios que deben ir a kinesiología para seguir sus tratamientos de recuperación. Carlos Cisneros, el Conejito Brizuela y Javier Eduardo López, quien por una pubitis no está al 100 por ciento.

López confesó que desde antes del partido ante Pachuca ya tenía el malestar, pero que como no había más jugadores tuvo que jugar así gran parte del curso.

“Me duele hasta cuando toso. Me he infiltrado casi cuatro meses, es un dolor intenso que tengo, pero hubo momentos en el torneo que no había más jugadores, por lo que jugué así, infiltrándome en cada juego, pero por ahí no podía dar mi mejor juego”, señaló la “Chofis” López.

Ahora tendrá que aprovechar sus vacaciones para avanzar en su recuperación y estar listo para lo que viene para él. Javier Eduardo ha tenido una lesión dolorosa y por lo pronto, antes de saber qué sigue en su carrera debe recuperarse totalmente de su pubitis.

Con Almeyda, la “Chofis” ha tenido oportunidades reales de estar en Primera División y ahora como campeón tendrá que buscar la consolidación en el corto plazo.

