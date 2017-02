Vienen cambios en Chivas tras desastre

Guadalajara

Fueron minutos de pesadilla. El aparato defensivo de Chivas colapsó, les entraban por todos lados, balones aéreos cruzados que terminaban en tiro a gol. No había coordinación, ni rebeldía. El comienzo del segundo tiempo en Tuxtla Gutiérrez encendió de inmediato las luces de alarma.

Jair Pereira falló en el primer gol, Oswaldo Alanís regaló el segundo, Alan Pulido entregó el tercero y el cuarto nadie le siguió la pista a Leal quien remató con potencia dejando fuera de combate, literalmente, a Rodolfo Cota.

Matías Almeyda, entrenador de Chivas, no daba crédito de lo que pasaba en la cancha.

La ambición mostrada en los dos clásicos, que se ganaron, desapareció del minuto 46 al 71. Jaguares pasó por encima del Rebaño, como tenía tiempo que no lo hacía nadie con 26 minutos de terror.

Tras lo visto en Chiapas, hay algunas cosas que no gustaron en el entorno de Matías Almeyda y obviamente de un partido a otro no se pueden hacer once cambios. Sí hay algunos jugadores que probarán banca en este curso.

Uno de los que podrían ir al banquillo es Alanís y es que desde el gol de Caraglio que a la postre significó la derrota de Chivas ante Xolos, el jugador es seguido con lupa y la jugada del penal molestó por la forma en que consintió a Jonathan Fabbro.

Alanís perdió de vista el balón y el sudamericano le ganó la posición con suma facilidad, se dio el tiempo para matar el balón con el pecho y antes de fusilar a Cota, Alanís cometió la pena máxima. Como ante Xolos, Alanís se perdió con un balón cruzado, perdió la referencia de marca y ahí llegó el segundo gol de los chiapanecos.

Carlos Salcido es el que pide pista para entrar como titular en la zaga rojiblanca. El ocotlense aguarda sitio y sólo ha jugado un partido como titular en lo que va del semestre, fue en la derrota ante Tijuana y ahora se le abre la oportunidad para sumar otros 90 minutos cuando reciban al Toluca.

El otro movimiento sería obligado, pues todo indica que Pereira será suspendido tras el golpe a Fabbro. De confirmarse la suspensión por parte de la Comisión Disciplinaria, por fuerza, Alanís entraría nuevamente al quite para suplir la baja del Comandante, cuya acción no gustó a los rojiblancos y podría tener consecuencias fuertes en el esquema si le dan más de dos partidos.

OTRO MOVIMIENTO AL FRENTE

Después de lo visto en la tarde chiapaneca, hubo un jugador que bajó el ritmo para el complemento, hay que recordar que Chivas jugó 10 partidos en febrero y además otros elementos fueron citados a la selección mexicana, por lo que puede ser que Carlos Fierro asuma como titular el sábado por la noche ante los Diablos Rojos del Toluca.

El que puede salir del equipo titular sería Alan Pulido, quien en el segundo tiempo, por las condiciones climatológicas, no estuvo a la altura de las exigencias rojiblancas y por lo pronto Fierro está trabajando fuerte para ver si le alcanza para ser titular este fin de semana.

Después de esta derrota sólo tres jugadores se han salvado de la quema: Ángel Zaldívar, quien metió un gol y dio asistencia; Rodolfo Pizarro, con sus dos goles, y Orbelín Pineda, quien se sacrificó al límite por el equipo.

Chivas presentará un par de movimientos para el sábado. No será una sacudida tan fuerte, como se puede esperar, solo un par de jugadores para que recuperen la forma física y futbolística.

INVESTIGACIÓN CONTRA PEREIRA

La Comisión Disciplinaria anunció que abrió de oficio el procedimiento de investigación contra el defensor rojiblanco Jair Pereira, quien golpeó al delantero felino Jonathan Fabbro durante el duelo de la fecha 8 entre Jaguares y Chivas, por lo que en las próximas horas la Comisión determinará una resolución, que de seguir el reglamento, inclusive podría marginar hasta por cinco partidos al defensa del Rebaño.

GPE