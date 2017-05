Tras malas rachas, Fierro le da un valor especial a la final

Monterrey

Hace un par de años el Rebaño Sagrado vivía una de las peores rachas en su historia. Estuvieron a punto de descender y Carlos Fierro, delantero del Rebaño, recuerda esas malas épocas y dice que por eso ahora disfruta tanto estar en la final del futbol mexicano.

Fierro afirmó que ahora disfruta este momento y es hasta claro en este sentido al decir "hay jugadores que en toda su carrera nunca juegan ni una final".

"Muy motivado y muy contento y más por lo que dices, yo estuve en los abucheos, en las mentadas, en los cantos negativos de la barra, peleando descensos, esperando resultados y ahora estar en una final y regresando y ver dónde estaba el equipo estoy más que contento, muy motivado con un deseo enorme de que ya sea el partido y sí le doy un valor más especial de dónde estaba el equipo antes y ahora con Matías el equipo viene jugando finales, ganando Copas, con Liguillas seguidas y estoy contento por eso y muy ilusionado".

Fierro señaló que se siente en un momento pleno, de madurez, pues ahora sabe lo que significa jugar con Chivas y disfruta poder pelear por el título con el Rebaño, y además que para él es su primera final de Liga.

"Sí, me tocó ese momento amargo en mi vida y por eso le doy un valor especial a mi vida y agradecido con Dios por el trabajo que ha hecho Matías y le doy un valor especial a lo que estamos haciendo".

¿Qué opinas sobre que Tigres lo marcan como favorito?

"No es injusto, porque ellos se lo han ganado. Les quedaban seis partidos y tenían que ganar cinco para clasificar y los ganaron y no sólo ganaron, apalearon a todos, metiendo goleadas y en Liguilla es lo mismo, por eso son merecedores de ser favoritos, pero no nos mueven, ni nos asustan. Pero nosotros también somos merecedores, hemos hecho un gran trabajo y una excelente Liguilla, nosotros también tenemos grandes jugadores y saldremos a matarnos".

GPE