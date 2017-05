Para ser campeón no se necesitan extranjeros: Pulido

Guadalajara

La euforia era incontenible en los jugadores de Chivas luego de haber vencido a Tigres en la Final. El Rebaño logró la estrella número 12 y con ello demostró que no se necesita de extranjeros para triunfar en la Liga MX, aseguró el delantero, Alan Pulido.

"No ocupamos de extranjeros para poder salir campeón, lo hacemos en toda la gente que no confía en nosotros y nos puede decir muchas cosas, es una demostración de que se pueden hacer las cosas, que los mexicanos pueden y no tienen límites".

Es el segundo título que Pulido logra en el futbol mexicano, el primero fue precisamente con Tigres, aunque el recién ganado con el Rebaño tiene un sabor especial, pues su participación a lo largo del semestre fue mayor a la esperada.

"Es lo máximo, me toca vivirlo de otro lado, con Tigres lo gané pero no jugaba tanto, entraba de cambio, acá jugué todos los minutos, sufrí y luché al igual que mis compañeros".

Cumplió así Alan uno de sus sueños más grandes desde que fichó por el Guadalajara hace un año, comentó que al final, la gente honesta siempre recibe premio a su esfuerzo.

"Dios siempre pone a cada persona en su lugar, me siento contento y privilegiado, esto lo pedí desde que estoy acá. Siempre he dicho que vine a Chivas a ser campeón, era uno de mis sueños y ahora se me dio".

