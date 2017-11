Chivas, campeón de todas las categorías en un año

Ciudad de México

El título que consiguió Chivas Femenil es sumamente especial y no solo por la repercusión mediática que esto tendrá en favor de la Liga de las damas, también por lo que repercute al equipo rojiblanco. Más allá del pesimismo que rodeó este semestre a los dirigidos por Matías Almeyda, que quedaron excluidos de la liguilla y lejos de la final de la Copa, este año ha sido uno de los más productivos en cuanto a trofeos conseguidos por el Rebaño Sagrado, que no solo sumó a su favor en los certámenes antes mencionados, también lo hizo a nivel Sub 20 y Sub 17.

Por todos es sabido el brillante primer semestre que al mando del mencionado Almeyda consiguió el Rebaño, sumando los títulos de Liga y Copa en su haber. El primero rompió con una sequía de más de 10 años, luego de que en Cuartos de Final y Semifinales, el cuadro rojiblanco nos mostrara sus mejores argumentos en la cancha, en la antesala del título se impuso con autoridad frente a Tigres, levantando el trofeo en su estadio; el segundo se consumó también ante su afición, luego de un empate global, contra Morelia, que forzó a decidir la justa desde los tiros del manchón penal (3-1).

A finales de mayo pasado, justo un día antes de que el cuadro estelar disputara la vuelta de la gran final ante Tigres, por un marcador global de 3-2, ahora en el Estadio Azteca, Chivas Sub 20 se impuso a su similar del América. Este fue el segundo cetro de dicha categoría que el Rebaño obtuvo, distinción que no conseguía desde el Apertura 2014. A nivel Sub 17, a finales del 2016, en los últimos días de diciembre, cuando la cantera rojiblanca se impuso por la mínima general a los Rayados de Monterrey, cerrando su participación en el norte del país; de aquella generación, Matías Almeyda ya echó mano de elementos como José Juan Macías.

Del más reciente logro, la historia ya es conocida por todos. El conjunto del Rebaño a nivel femenil no comenzó de la mejor manera, pero un cierre de alarido lo colocó en la fase definitiva, en la pelea por el campeonato, donde se impuso al América y después hizo lo propio ante Pachuca, viniendo de atrás y remontando un 2-0 en la ida. El mérito se dio en comunión con la afición rojiblanca que abarrotó el estadio Omnilife. Fiel a su manera, José Luis Higuera habló de este cetro: "Le pese a quien le pese, Chivas consiguió este campeonato, en un año muy bueno para la institución"... Ahora, la labor del directivo y del resto del club, será tratar de mantener dicha inercia para el 2018.