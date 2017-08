En Chivas vieron "cosas raras" en el arbitraje ante Puebla

Guadalajara

En Guadalajara ya no quieren seguir hablando del arbitraje; sin embargo, el auxiliar técnico de Matías Almeyda, Gabiel Amato, dijo hubo "cosas raras" en el trabajo de los colegiados durante el partido en el que los rojiblancos cayeron 1-0 frente a Puebla.

"Hablar de los árbitros es darles protagonismo y creo que no hay que hablar mas, ya lo dijo nuestro entrenador (Matías Almeyda) que veía cosas raras y hoy hubo varias que condicionaron al equipo, dejarte con 10 con una expulsión que no debió ser y un penal que fue como el de Salcido del otro día", comentó.

Reconoció que en Chivas se analizarán los vídeos de la expulsión a Jair Pereira en la primera mitad y si el reglamento lo permite buscarán que no exista sanción sobre el jugador para que pueda estar en la cancha el próximo miércoles cuando visiten al Santos.

"De donde estoy yo se vio claramente que se tira y encoge las piernas (Jair), el jugador pasa y se cae a dos metros, el línea de ese lado estaba junto a mi y podía haber hablado, como habló el del otro lado donde nosotros atacábamos, que casualidad, lo que sí puedo decir es que está mal expulsado y si existe la posibilidad habría que sacarle la sanción a Jair".

Explicó que el Rebaño no atraviesa su mejor momento en cuanto lo futbolístico, pero eso no quiere decir que las alarmas deben encenderse, pues hace menos de dos meses se coronaron como campeones de Liga y Copa MX, algo que no puede ser una casualidad.

"Es lógico que no estamos en el nivel, uno se tiene que sobreponer e intentar sacar adelante el partido, el trámite del encuentro nos llevó a no tener el protagonismo que queremos, de ser dominantes, pero la única manera de salir es trabajando, cómo lo hicimos para ser campeones. Hace dos meses eramos campeones de dos torneos, ni somos los peores ahora, ni éramos los mejores entonces", finalizó.