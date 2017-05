La eterna sequía de Alan Pulido

Ciudad de México

Desde el pasado 8 de abril, Alan Pulido, delantero de Chivas, no marca gol. El dato podría pasar desapercibido, pero hablar de esta estadística cobra relevancia, al ser el centro delantero del Rebaño Sagrado, finalista del Clausura 2017 y más, cuando son 44 días sin que pueda anotar… Han transcurrido nueve encuentros en los que el ariete rojiblanco se va en ceros, sí, poniendo esfuerzo para crear opciones ofensivas, pero con nulo aporte en su cuenta de tantos.



Matías Almeyda, su entrenador, no ha hecho más que respaldarlo al respecto: “Los goles llegarán para Alan, es un jugador que nos aporta otro tipo de cuestiones; va bien por arriba y con él comienzan las labores de defensa”… Los bajos números de Pulido, que antes de su sequía tan solo consiguió cinco anotaciones, han mostrado el detrimento del ataque rojiblanco, en general. Y es que, desde aquel 8 de abril, El Rebaño solo ha marcado cinco veces en nueve duelos.



Será el despertar de Alan, precisamente frente a su alma mater, al cuadro que le formara, donde pasen gran parte de las aspiraciones de Chivas para consolidarse como campeón de la Liga. Parece una empresa difícil, pero como ya lo ha dicho antes, a Pulido le genera algo especial medirse a los Tigres: “Siempre será diferente jugar frente a ellos, es mi equipo, en el que crecí, y eso no se borra, es algo que siempre quedará en mi corazón”, dijo hace unos meses.



Ante la falta de contundencia de Pulido, otros como Rodolfo Pizarro recientemente, fiel socio de Alan o el mismo Carlos Fierro, se han erigido como opción frente al arco enemigo, aunque esta no sea su especialidad: “Chivas es un equipo, juegan once, más los que están en el banco de suplentes; no dependemos de uno solo, dependemos del esfuerzo que realicen todos para sacar esto adelante”, comentó Almeyda sobre el funcionamiento de su oncena.