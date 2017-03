‘Chapo’ Sánchez, de los insultos a la idolatría en Chivas

Guadalajara

Desde que llegó Matías Almeyda a Chivas, Jesús Sánchez ha recibido apoyo total. Su evolución ha sido evidente, al día de hoy, muchos consideran que el jugador tiene calidad suficiente para ir a Selección Mexicana, algo con lo que aún sueña.

"Yo trabajo en el club primero para estar bien aquí, si después el técnico de la selección me lleva, estaría encantado de la vida a quién no le gustaría estar ahí, trabajo y sueño con algún día poder portar la verde".

El lateral llegó a recibir insultos, aficionados pedían su salida, pero la perseverancia le llevó a ser hoy un consolidado en el once titular del "Pelado".

"Pasé momentos difíciles la verdad, pero seguí trabajando. Es lo único que podía hacer. No tenía otra cosa más que insistir y seguir perseverando, dar mi máximo en cada entrenamiento para mejorar los aspectos que me estaban faltando. Aspectos débiles que tenía y nada, traté de seguir adelante con el apoyo de mi familia, del club y aquí estamos. Obviamente a nadie le gusta que lo insulten. Trataba de leer lo menos posible y enfocarme en lo que hacía, en lo que me correspondía que era estar en la cancha, hacer lo mejor posible y salir de la situación en la que me encontré".

El ‘Chapo’ ha disputado más de 30 partidos en los últimos tres torneos y se ha mantenido como pieza clave y en su momento, incluso siendo capitán de los rojiblancos, confirmándose como uno de los referentes no solo del equipo, también de la afición.

GPE